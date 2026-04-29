အမေရိကန်က အစ္စရေးအစိုးရကို တိုက်ရိုက်စစ်ရေးအကူအညီတွေ ရပ်တန့်သွားမှာလား?

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဝါရှင်တန် နှင့် တဲလ်အဗစ်ကြား စစ်ရေးဆက်ဆံရေးရဲ့ သဘောသဘာဝမှာ သိသာထင်ရှားတဲ့ တိုးတက်မှုတစ်ခုနဲ့ ဒေသတွင်းမှာ ပျက်စီးလွယ်တဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကြားထဲမှာ ဟီးဘရူးသတင်းစာ "The Jerusalem Post" က အစ္စရေးကို အမေရိကန်ရဲ့ စစ်ရေးအကူအညီတွေ တဖြည်းဖြည်း ရပ်ဆိုင်းပြီး ပူးတွဲကာကွယ်ရေး မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းနဲ့ အစားထိုးနိုင်တဲ့ အဆင့်မြင့်ဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အယ်လ်ဂျာဇီးရာရဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ သတင်းစာက ဒီကံကြမ္မာဆွေးနွေးပွဲတွေဟာ လာမယ့် မေလမှာ စတင် ဖွယ်ရှိပြီး အစ္စရေးကို အမေရိကန်ရဲ့ တိုက်ရိုက်စစ်ရေးအကူအညီတွေ တဖြည်းဖြည်း ရပ်ဆိုင်းတာနဲ့ ပူးတွဲ ကာကွယ် ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆီ ငွေကြေးအရင်းအမြစ်တွေ ပြန်လည်ဦးတည်ရေးတို့ကို အဓိကထား ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေဟာ ဒေသတွင်း တင်းမာမှုတွေ တိုးလာနေတဲ့ အချိန်မှာ ကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဝါရှင်တန်နဲ့ တီဟီရန်ကြား ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ အကျပ်အတည်းတွေ ရှိနေပြီး ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေရင် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ အီရန်ကို ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
သတင်းစာအရ ဤဆွေးနွေးပွဲများ၏ ရလဒ်များသည် နောက်ဆယ်စုနှစ် သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ အမေရိကန်၊ အစ္စရေး ကာကွယ်ရေးဆက်ဆံရေးအတွက် မူဘောင်ကို ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။
တဲလ်အဗစ်သို့ အမေရိကန်၏ အကူအညီ၏ ရိုးရာရည်မှန်းချက်မှာ ဒေသတွင်း အစ္စရေး၏ စစ်ရေးသာလွန်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် လက်နက်နှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများ စဉ်ဆက်မပြတ်စီးဆင်းမှုကို သေချာစေရန် ဖြစ်သော် လည်း၊ တိုက်ရိုက်ရန်ပုံငွေပုံစံမှ ပူးတွဲကာကွယ်ရေးစီမံကိန်းများတွင် ကုန်ကျစရိတ်မျှ ဝေခြင်းသို့ ဤပံ့ပိုးမှု၏ သဘောသဘာဝ ပြောင်းလဲလာသည့် လက္ခဏာများကို ယခုအခါ တွေ့ရှိနေရပါတယ်။
သတင်းစာအရ အမေရိကန်စစ်ရေးအကူအညီ လျှော့ချမှုတစ်စုံတစ်ရာအတွက် အစိုးရ၏ ဘဏ္ဍာရေး စွမ်းရည် နှင့်ပတ်သက်၍ အစ္စရေးအတွင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အငြင်းပွားမှုများ ရှိနေပါတယ်။
ထိုသို့လျှော့ချမှုကို အကောင်အထည်ဖော်ပါက အစ္စရေး၏ ကာကွယ်ရေး ခေတ်မီ အောင်ပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ၎င်း၏လက်နက်တိုက်ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေမည့် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စစ်ရေး ကွာဟချက်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာမည်ကို အရာရှိအချို့နှင့် ကျွမ်းကျင်သူများက စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
နောက်လာမည့် အမေရိကန်အစိုးရသည် F-35 တိုက်လေယာဉ်များ ရောင်းချမှုကို ကန့်ကွက်ပါက အစ္စရေးသည် ဒေသတွင်း လေကြောင်းသာလွန်မှုကို မည်သို့ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မည်ကိုလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပေ။ အလုံးစုံပြောရလျှင် အစ္စရေး၏ ကာကွယ်ရေးဘတ်ဂျက်သည် ၂၀၂၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အယ်လ်အက်ဆွာမုန်တိုင်းစစ်ဆင်ရေးအပြီးတွင် ရှီကယ် ၁၄၄ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၄၀ ဘီလီယံခန့်) အထိ မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး ၂၀၂၆ ခုနှစ်အစောပိုင်းမှစ၍ ရှီကယ် ဘီလီယံပေါင်းများစွာ ထပ်မံတိုးမြှင့်လာခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုသည်လည်း အစိုးရ၏ ကာကွယ်ရေးဘတ်ဂျက်ကို နှစ်စဉ် ရှီကယ် ၃၅ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလီယံခန့်) တိုးမြှင့်ရန် အစီအစဉ်တစ်ခုကို ကြေညာခဲ့ပြီး ကျည်ဆန် အမျိုးအစား အမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်ရာတွင် ပြည်တွင်းစွမ်းရည်များ တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် စစ်ရေးလွတ်လပ်မှု ပိုမိုရရှိရေးကို အထူး အာရုံစိုက်ထားပါတယ်။
အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးအကြား နောက်ဆုံးစစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသဘောတူညီချက်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ဘားရက်အိုဘားမားအစိုးရ၏ အကူးအပြောင်းကာလအတွင်း အမေရိကန်က အစ္စရေးသို့ ၁၀ နှစ်အတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၈ ဘီလီယံ အကူအညီပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။
အမေရိကန်က အစ္စရေးအစိုးရကို တိုက်ရိုက်စစ်ရေးအကူအညီတွေ ရပ်တန့်မည်ဆိုလျင် ကမ္ဘာကြီးသည် အထူးသဖြင့် အာရှ အရှေ့ အလယ်ပိုင်း အတွက် အေးချမ်းလုံခြုံရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
