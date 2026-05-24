အမေရိကန် အိမ်ဖြူတော်အနီး သေနတ်ပစ်ခတ်သံများ ကြားရကြောင်း သတင်းရရှိ

အမေရိကန်မီဒီယာများ၏ ဖော်ပြချက်အရ အိမ်ဖြူတော်အတွင်းရှိ သတင်းထောက်များကို လုံခြုံရေးအရေးပေါ် အစီအစဉ်အရ လုံခြုံသောနေရာတွင် နေရာချထားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ထို့အပြင် လျှို့ဝှက်ဝန်ဆောင်မှု (Secret Service) တပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုလည်း အိမ်ဖြူတော်၏ မြောက်ဘက်မြက်ခင်း (North Lawn) ပေါ်တွင် သေနတ်ကိုင်ဆောင်ထားပြီး လုံခြုံရေးကို တင်းကျပ်စွာ ထိန်းချုပ်နေသည်ကို တွေ့မြင်ရကြောင်း သတင်းများက ဆိုပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ဖြစ်ရပ်၏ အသေးစိတ်အကြောင်းအရာများနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ ရှိ၊ မရှိကို အာဏာပိုင်များ က တရားဝင် အတည်ပြုထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေးဘဲ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ဆက်လက် ပြုလုပ်နေကြောင်း သိရပါတယ်။
