မိုဆဟဖ်ဖေနဂျဖ် ၊ ရှီအဟ် မုန်းတီးသူများ အတွက် အဖြေ + ဓာတ်ပုံများ

Iqnaသတင်းဌာန၏အစီရင်ခံစာအရ ရာစုနှစ်များစွာကြာအောင် ဘက်လိုက်သော မီဒီယာများသည် အချက်အလက်များကို ပျက်ပြားစေရန်နှင့် အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ၏ နောက်လိုက်များ (ခ) ရှီအဟ် မွတ်စလင်မ်များ ၏ သက်ဝင် ယုံကြည်ချက်များအကြောင်း သံသယများဖြစ်စေရန် ဖြန့်ဝေမှုများကို ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။
ဤလိမ်ညာဖြန့်ဝေမှု များထဲမှ အထင်ရှားဆုံးမှာ ရှီအဟ် များတွင် မွတ်စလင်မ် များ၏ လက်ရှိကုရ်အာန်နှင့် မတူညီသော ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် ကုရ်အာန်ရှိတယ် ။ ဤသည် အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) နောက်လိုက်များ (ခ) ရှီအဟ် မွတ်စလင်မ်များ ကို အစ္စလာမ်ဘာသာ၏ အခြေခံအရင်းအမြစ်မှ ခွဲထုတ်ရန် မအောင်မြင်သော ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ ဗဟုသုတနှင့်ပညာရှင်များ၏ဗဟိုချက်ဖြစ်သော နဂျဖ် နှင့် အေမာမ် အလီ(အ.စ) ၏ ရောင်ဇာတော် အနီးတွင် ဤစွပ်စွဲချက်များကို မိန့်ခွန်းများမှတစ်ဆင့်သာမက ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ဘာသာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအသိုင်းအဝိုင်းများတွင် အထူးအာရုံစိုက်မှုရရှိခဲ့သော မိုဆဟဖ် ဖေနဂျဖ်အရှ်ရဖ် ကို ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့်လည်း အဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။
မိုဆဟဖ် ဖေနဂျဖ်အရှ်ရဖ် သည် လက်ရှိ ကုရ်အာန် နှင့်ကွဲပြားသော သို့မဟုတ် သံသယများ နှင့် သံသယများကို ဖြန့်ဝေသူများကို တိတ်ဆိတ်စေမည့် အောင်မြင်မှုတစ်ခုလား?
၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၅ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့တွင် ဟဇရသ် အဘာစ် (အ.စ) ရောင်ဇာတော် ၏ဂေါပကလူကြီး ဖြစ်သူ H.I ဆယက်ဒ် အဲဟ်မဒ် အလ်ဆွာဖီ သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) နှင့် ဟဇရသ် အဘာစ် (အ.စ) ရောင်ဇာ နှစ်ခု ၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့်တွေ့ဆုံစဉ် မိုဆဟဖ် ဖေနဂျဖ်အရှ်ရဖ် သည် ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်နှင့်ပတ်သက်၍ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) နောက်လိုက်များ (ခ) ရှီအဟ် မွတ်စလင်မ်များ အပေါ် ပေါ်ပေါက်လာသော သံသယအချို့အတွက် လက်တွေ့ကျသောအဖြေတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နဂျဖ် ထုတ် ကုရ်အာန်နှင့် ၎င်း၏ အဆင့်အမျိုးမျိုးကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် စတင်ပုံနှိပ်ခဲ့ပြီး ငါးနှစ်ကြာ စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်ပြီးနောက် စီမံကိန်း ပြီးစီးခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းကို ဟီဂျရီ သက္ကရာဇ် ၁၄၄၇ ခုနှစ် ရမ်ဒွါန်တွင် ပြီးစီးခဲ့ပြီး အေမာမ် အလီ (အ.စ) ၏ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။
နဂျဖ်ဖေအရှ်ရဖ် ကို အစွဲပြု၍ အမည်ပေးထားသော ဤကုရ်အာန်သည် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်နှင့်ပတ်သက်၍ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) နောက်လိုက်များ (ခ) ရှီအဟ် မွတ်စလင်မ်များ အပေါ် အခြေအမြစ်မရှိသော စွပ်စွဲချက် များ ကို ရှင်းလင်းစွာ ဖြေရှင်းပေးသောကြောင့် အထူးအရေးပါကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရတ်အနုပညာ၏ အပြောင်မြောက်ဆုံး ကုရ်အာန်
ဆယ်စုနှစ်များစွာ အီရတ်တစ်နိုင်ငံလုံး အထူးသဖြင့် နဂျက်ဖ် အရှရဖ် သည် ကုရ်အာန်အတွက် ပြည်ပတွင် ရိုက်နှိပ်ထားသော ကုရ်အာန် များကို အားကိုးခဲ့ကြသော်လည်း နဂျက်ဖ် အရှရဖ် ကုရ်အာန် စီမံကိန်းသည် ဤအစဉ်အလာကို ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းသည် အီရတ်တွင် လက်ရေးလှရေး၊ ဒီဇိုင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်မှုအဆင့်တိုင်းတွင် အပြည့်အဝ ထုတ်လုပ်ခဲ့သော ပထမဆုံး ကုရ်အာန်ဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းသည် ကုရ်အာန်၏ ဗားရှင်းအသစ်တစ်ခုသာမက အီရတ်ရှီအဟ် ပညာရှင်များ၏ လက်နှင့်ဉာဏ်ရည်ဖြင့် ပြင်ဆင်ထားသော “အနုပညာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်း” တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းမှတစ်ဆင့် အသိပညာနှင့် နားလည်မှု၏ဗဟိုချက်ဖြစ်သော အီရတ်နိုင်ငံသည် အရှေ့နှင့် အနောက်တိုင်း မွတ်စလင်မ် အားလုံး ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် မူရင်းအော့တိုမန်အက္ခရာဖြင့် ကုရ်အာန်ကို ထုတ်ဝေနိုင်စွမ်းရှိကြောင်း ကမ္ဘာသို့ သတင်းစကားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အီရတ်အနုပညာဖြင့် အလှဆင်ထားသော ဤကုရ်အာန်သည် ရှီအဟ် များအပေါ် ပျံ့နှံ့နေသော စွပ်စွဲချက်များအတွက် လက်တွေ့ကျ သော အဖြေတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ တစ်နည်း အားဖြင့် ရှီအဟ် ကုရ်အာန် နှင့် စွန်နီ ကုရ်အာန် တစ်အုပ်တည်းဖြစ်ကြောင်း သက်သေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂရုတစိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် အာဏာပိုင်များ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှု
မိုဆဟဖ် ဖေနဂျဖ်အရှ်ရဖ် သည် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့သော အလွန်စေ့စပ်သော သိပ္ပံနှင့် အနုပညာ စစ်ဆေးမှုကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပါတယ်။ ဟာဖိဇ်များ၊ ကာရီများ နှင့် ဓမ္မကျောင်းဆရာများပါဝင်သော ကော်မတီများ သည် အက္ခရာတိုင်းနှင့် သင်္ကေတတိုင်းကို အော်တိုမန်အက္ခရာနှင့် လုံးဝကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေရန် စစ်ဆေးခဲ့ကြပါတယ.
ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ က ၎င်းကို အထူး အာရုံစိုက်ပြီး မည်သည့်ချို့ယွင်းချက် သို့မဟုတ် အလွန်အကျွံမှ ကင်းစင်သော ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိသော ဗားရှင်း တစ်ခုအဖြစ် ကြေငြာခဲ့သောအခါ အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
သန့်ရှင်းသောဝန်ဆောင်မှုအတွက် ခေတ်မီနည်းပညာ
ဤစီမံကိန်းတွင် ဟဇရသ် အဘာစ် (အ.စ) ရောင်ဇာတော် သည် လက်ရေးလှရေးနှင့် အပြင်ပိုင်း အလှအပအတွက်သာ ကန့်သတ်မထားဘဲ "ဒါ အယ်လ်ကာဖီးလ်" ရှိ နောက်ဆုံးပေါ်ပုံနှိပ်နည်းပညာကို အသုံး ချကာ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်အညီ ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကို ထုတ်ဝေခြင်း၊ ရိုက်နှိပ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူး ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နေပါတယ်။
