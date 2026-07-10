အမေရိကန်က အီရန်ကို တိုက်ခိုက်၊ အီရန်က အစ္စရေး စစ်ရေးအခြေစိုက်စခန်းများကို ဟိုက်ပါဆိုးနစ် ဒုံးကျည်များ ဖြင့် အကြီးအကျယ် တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက် ။ ။ video
၁၁ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၀၃:၂၃
News ID: 1838397
အဗ်နာ ။ ။ အမေရိကန်၏ အီရန်အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုအပြီးတွင် အီရန်က ဟိုက်ပါဆိုးနစ်ဒုံးကျည်များ အသုံးပြု၍ အစ္စရေးနိုင်ငံရှိ စစ်ရေးအခြေစိုက်စခန်း အများအပြားကို အကြီးအကျယ် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ထိုတိုက်ခိုက်မှုများအတွင်း အစ္စရေး၏ အဆင့်မြင့် တာဝန်ရှိသူအချို့ သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သတင်းများတွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။
Your Comment