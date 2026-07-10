နေတန်ယာဟု၏ သား မိသားစုအမည် ပြောင်းလဲ၊ အစ္စရေးအစိုးရ၏ နိုင်ငံတကာအထီးကျန်မှု ပိုမိုပြင်းထန်လာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဟာအာရက်ဇ်၏ အဆိုအရ အစ္စရေးဥပဒေအရ တရားဝင်အမည်ပြောင်းပြီးပါက (၇) နှစ်အတွင်း ပြန်လည်ပြောင်းလဲခွင့် မရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
သို့သော် ယာအီယာ နေတန်ယာဟုသည် အမည်အသစ်ကို အများသုံးအမည်အဖြစ် အသုံးပြုမည်လား? သို့မဟုတ် အခြားရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကြောင့် ပြောင်းလဲခဲ့ခြင်းလား ? ဆိုသည်ကို မသိရသေးကြောင်း သတင်းက ဆိုပါ တယ်။ ၎င်းသည် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများတွင် မူလအမည်ကိုသာ ဆက်လက်အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၃၄ နှစ်ရှိ ယာအီယာ နေတန်ယာဟုသည် လက်ယာစွန်းနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတစ်ဦးနှင့် Podcast အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဖြစ်ပြီး နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း အမေရိကန်နိုင်ငံ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် တွင် နေထိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ ၎င်းသည် လူမှုကွန်ရက်များပေါ်ရှိ အငြင်းပွားဖွယ်ရေးသားမှုများနှင့် ဥရောပနှင့် အမေရိကရှိ လက်ယာစွန်း နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် ဆက်ဆံရေးများကြောင့် လူသိများပါတယ်။
ထို့အပြင် နေတန်ယာဟု၏ အခြားသားဖြစ်သူ အဗ်နာ နေတန်ယာဟု သည်လည်း ယခင်က မိမိ၏အမည်ကို တရားဝင်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး လန်ဒန်မြို့တွင် တိုက်ခန်းဝယ်ယူစဉ် အိမ်ခြံမြေမှတ်တမ်းများတွင် "အဗီ ဆီဂယ် (Avi Segal)" အမည်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြောင်း ဟာအာရက်ဇ်က ဖော်ပြပါထားပါတယ်။
၎င်းက အဆိုပါအမည်ပြောင်းခြင်းမှာ လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များနှင့် လန်ဒန်တွင် ပညာသင်ကြားနေသည့် ကာလနှင့် တိုက်ဆိုင်နေသောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ယမန်နှစ်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယခင်ကလည်း မီဒီယာများက နေတန်ယာဟုဦးဆောင်သည့် အစ္စရေး၏ ဂါဇာနှင့် လက်ဘနွန်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော စစ်ရေးလုပ်ရပ်များကြောင့် ကမ္ဘာ့ပြည်သူလူထု၏ အမြင်မှာ အစ္စရေးအပေါ် ပိုမိုဆန့်ကျင်လာခဲ့ပြီး၊ အစ္စရေး နိုင်ငံသား အချို့သည် ယခင်ကဲ့သို့ မိမိတို့၏ မူလအထောက်အထားဖြင့် အနောက်နိုင်ငံများသို့ လွတ်လပ်စွာ သွားလာ ရန် ခက်ခဲလာကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
လူမှုကွန်ရက်များပေါ်တွင်လည်း ဥရောပမြို့များ၌ အစ္စရေးထောက်ခံသူများနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ထောက်ခံသူများ ကြား ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုများကို ဖော်ပြသည့် ဗီဒီယိုနှင့် ဓာတ်ပုံများ အများအပြား ပျံ့နှံ့လျက်ရှိပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment