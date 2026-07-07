နဂျဖ်ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး၏ ဈာပနအခမ်းအနားကျင်းပရေး စီမံချက် အသေးစိတ် ထုတ်ပြန်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
နဂျဖ်ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ယူစဖ် မကီ ကနာဝီက အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်၏ ဈာပနအခမ်းအနားကို အဆင့်နှစ်ဆင့်ဖြင့် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
၎င်း၏ပြောကြားချက်အရ ပထမအဆင့်အခမ်းအနားကို အင်္ဂါနေ့တွင် နဂျဖ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ အီရတ်နိုင်ငံ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ခေါင်းဆောင်များ၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်များ၊ ညှိနှိုင်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အခြားတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ တက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် လူထုဈာပနအခမ်းအနားကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက် ၆ နာရီတွင် စတင်မည်ဖြစ်ပြီး ဆဒ်ရဆေးရုံတံတားမှ လေဆိပ်လမ်းကြောင်းအတိုင်း စတင်လှည့်လည်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် မြို့ဟောင်းကို ဖြတ်သန်းကာ အီမာမ်အလီ (အ.စ) ရင်ပြင်တွင် အခမ်းအနားကို အဆုံးသတ်မည်ဖြစ်သည်။
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက အခမ်းအနားကို စနစ်တကျကျင်းပနိုင်ရန်နှင့် လူထုပါဝင်မှုအဆင်ပြေစေရန် လိုအပ်သည့်အစီအစဉ်များအားလုံးကို စီစဉ်ထားကြောင်းလည်း အလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment