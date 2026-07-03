အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး၏ ဈာပနအခမ်းအနားနှင့် ပတ်သက်၍ အမေရိကန်၏ နိုင်ငံများအပေါ် ခြိမ်းခြောက် မှုများပြုလုပ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Tasnim သတင်းဌာန ၏ တင်ပြချက်အရ ပြီးခဲ့သည့် ၅ ရက်အတွင်း အမေရိကန်အရာရှိများသည် အီရန်၏ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီး ၏ ဈာပနအခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံများကို တက်ရောက်ခြင်းမှ တားဆီးရန် ကျယ်ပြန့် သော လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။
ဤသတင်းအချက်အလက်အပြည့်အစုံရှိသော သတင်းရင်းမြစ်၏ အဆိုအရ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မာကို ရူဘီယိုသည် ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံ၏ သံရုံးများနှင့် သံတမန်ရေးရာ မစ်ရှင်အားလုံးသို့ လျှို့ဝှက် ညွှန်ကြားချက်တစ်ခုတွင် "ဤညွှန်ကြားချက်ကို လက်ခံရရှိသူအားလုံးသည် အီရန်ခေါင်းဆောင်၏ ဈာပန အခမ်းအနားတွင် ၎င်းတို့၏ပါဝင်မှုကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အမြင်တွင် မရင်းနှီးသော (မိတ်ဆွေ မဟုတ် သည့်) လုပ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နှင့် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးအတွက် အပျက် သဘောဆောင်သော အကျိုးဆက်များ ရှိလာမည်ကို အိမ်ရှင်နိုင်ငံအာဏာပိုင်များထံ အကြောင်းပြချက်ပေးရန် အမေရိကန်၏ စွမ်းရည်အမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုရန် တာဝန်ရှိသည်" ဟု အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမည်မဖော်လိုသော အာရပ်သံတမန်နှစ်ဦး၏ အဆိုအရ မာကို ရူဘီယိုသည် အနည်းဆုံး အာရပ်နိုင်ငံငါးနိုင်ငံမှ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ဤပြဿနာကို ကိုယ်တိုင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အာဖရိကနိုင်ငံများရှိ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးများက အီရန်ခေါင်းဆောင်၏ ဈာပနအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် ပါက ထိုနိုင်ငံများသို့ အမေရိကန်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအကူအညီများ ဖြတ်တောက်ခံရနိုင်ကြောင်းလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါတယ်။ အခမ်းအနားတွင် ပါဝင်သူ၏ အဆင့်အတန်းကို လျှော့ချရန် အရေးကြီးသော မြောက်အာဖရိကနိုင်ငံတစ်ခုက ဆုံးဖြတ်ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းမှာ အမေရိကန်နှင့် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး အပေါ် အကျိုးဆက်များအပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုကြောင့်ဟု ဆိုကြပါတယ်။
အကဲဖြတ်ချက်များအရ အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံ သုံးနိုင်ငံ၊ အာဖရိကနိုင်ငံ ငါးနိုင်ငံ၊ ပင်လယ်ကွေ့အာရပ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံနှင့် အရေးကြီးသော အရှေ့အာရှနိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ အပါအဝင် အနည်းဆုံး နိုင်ငံ ၁၃ နိုင်ငံသည် အမေရိကန်၏ ဖိအား ကြောင့် အီရန်ခေါင်းဆောင်ကြီး ၏ ဈာပနအခမ်းအနားတွင် ပါဝင်ခြင်းမှ နုတ်ထွက်သွားခဲ့ကြကြောင်း သိရပါတယ်။
အမေရိကန်၏ ဖိအားကြောင့် မပါဝင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော နိုင်ငံအချို့သည် ကြားခံများမှတစ်ဆင့် သို့မဟုတ် ဂျီနီဗာနှင့် နယူးယောက်ရှိ ၎င်းတို့၏ သံတမန်များမှတစ်ဆင့် မက်ဆေ့ချ်များ ပေးပို့ခြင်းဖြင့် တောင်းပန်ပြီး ယင်းကို တရားမျှတစေရန် ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ အချို့က တီဟီရန်ရှိ ၎င်းတို့၏ သံတမန်များကို အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သော်လည်း အီရန်က လက်မခံခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment