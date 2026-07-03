အစ္စရေးက အီရန်၏ အဆင့်မြင့်ညှိနှိုင်းရေးတာဝန်ရှိသူများကို ပစ်မှတ်ထားရန် စီစဉ်ခဲ့ကြောင်း နယူးယောက် တိုင်းမ်စ် ဖော်ပြ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းအေဂျင်စီ၏ ဖော်ပြချက်အရ အမေရိကန်သတင်းစာ New York Times သည် လက်ရှိနှင့် ယခင် အမေရိကန်အရာရှိများကို ကိုးကား၍ ပြီးခဲ့သည့်လအတွင်း အီရန်နှင့် အမေရိကန်တို့ကြား ယာယီ သဘော တူညီချက်တစ်ရပ် ရရှိရန် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်နေစဉ် ဝါရှင်တန်ဘက်က အစ္စရေးသည် အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် ကာလီဗါဖ် နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ တို့ကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ရန် ကြိုးပမ်းနိုင်ကြောင်း အလွန်စိုးရိမ်ခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရဧပြီလတွင် စတင်ခဲ့သော ဆွေးနွေးပွဲများ တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ အမေရိကန်အရာရှိများ၏ စိုးရိမ်မှုလည်း မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ စစ်ရေးအခြေအနေများတွင် အဆိုပါ အီရန် အဆင့်မြင့် တာဝန်ရှိ သူနှစ်ဦး သည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ပစ်မှတ်များ ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု ၎င်းတို့က ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ သို့သော် အမေရိကန် အရာရှိများက ထိုကဲ့သို့ အလွန်အရေးကြီးသောအချိန်တွင် ၎င်းတို့ကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ပါက ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းမှုများ လုံးဝပျက်ပြားသွားနိုင်ပြီး ဒေသတွင်း၌ တင်းမာမှုများနှင့် စစ်ရေးပဋိပက္ခများ ထပ်မံ ဖြစ်ပွားလာနိုင်ကြောင်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
နယူးယောက်တိုင်းမ်စ်၏ အဆိုအရ ထိုကာလအတွင်း ဝါရှင်တန်နှင့် တဲလ်အဗစ်တို့အကြား သဘောထား ကွဲလွဲမှုများလည်း ပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဖက်တွင် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်၏ အစိုးရအဖွဲ့ သည် တီဟီရန်နှင့် သံတမန်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်လက်တိုးတက်စေလိုခဲ့သော်လည်း၊ အစ္စရေးဘက်က အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့် ကနဦးဆွေးနွေးပွဲများအပေါ် ယုံကြည်မှုမရှိခဲ့ချေ။ ထို့ကြောင့် အမေရိကန်သည် ဒေသတွင်းနိုင်ငံအများအပြားအား အစ္စရေး၏ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော စစ်ရေးဆောင်ရွက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အီရန်ကို ကြိုတင်သတိပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာတွင် ထပ်မံဖော်ပြထားသည်မှာ မတ်လကုန်ပိုင်းတွင် အစ္စရေးနှင့် အမေရိကန်တို့သည် မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် ကာလီဗါဖ် နှင့် ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ တို့၏ အမည်များကို ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ပစ်မှတ်စာရင်းမှ ယာယီဖယ်ရှားထားခဲ့ကြပြီး ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းမှာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများ ပြန်လည်စတင်နိုင်ရန် လမ်းဖွင့် ပေးရန်ဖြစ် ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ထို့နောက် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး အကောင်အထည်ပေါ်လာခဲ့ပြီး နားလည်မှု စာချွန်လွှာတစ်ရပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကာ နှစ်ဖက်အကြား ဆက်သွယ်မှုများလည်း ဆက်လက် တည်ရှိခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment