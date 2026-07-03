အီရန်ဒရုန်းများသည် ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များထက် ပိုမိုအန္တရာယ်များ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အီရန်ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ရေးအေဂျင်စီ၏ နိုင်ငံတကာဝန်ဆောင်မှုအရ အစ္စရေးလုံခြုံရေးအေဂျင်စီများက အီရန် ဒရုန်းများ ကို အစိုးရအတွက် အန္တရာယ်အရှိဆုံး စစ်ရေးခြိမ်းခြောက်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။
Rai El Youm က အစ္စရေးလုံခြုံရေးရင်းမြစ်များကို ကိုးကား၍ အီရန်ဒရုန်းများသည် ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များထက် ပိုမိုအန္တရာယ်များကြောင်း အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် အမြင့်နိမ့်တွင် ပျံသန်းပြီး ပျံသန်းနေစဉ် ၎င်းတို့၏လမ်းကြောင်းကို ပြောင်းလဲနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ဤအတွက်ကြောင့် သတိပေးချိန်ကို သိသိ သာသာ လျှော့ချပေး သည့် ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ရေးသားထားပါ တယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment