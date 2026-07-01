ရေတပ်ပိတ်ဆို့မှုပြီးဆုံးပြီးနောက် အီရန်သည် ရေနံစည်ပေါင်း ၅၀ သန်း တင်ပို့ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း Tanker Trackers မှ ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ သင်္ဘောလုပ်ငန်းစောင့်ကြည့်ရေးအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်သည့် Tanker Trackers မှ အမေရိကန်ရေတပ်ပိတ်ဆို့မှုပြီးဆုံးပြီးနောက် အီရန်သည် ရေနံစိမ်းစည်ပေါင်း ၅၀ သန်း တင်ပို့ခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ Tanker Trackers မှ မိမိ ၏အစီရင်ခံစာတွင် ရေတပ်ပိတ်ဆို့မှုပြီး ဆုံးပြီး နောက် အီရန်၏ ရေနံတင်ပို့မှုသည် အရှိန်မြှင့်လာပြီး စုစုပေါင်းတင်ပို့မှုမှာ စည်ပေါင်း ၅၀ သန်းအထိ ရောက်ရှိခဲ့ ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာတွင် ဒေသတွင်းရှိ အခြားနိုင်ငံအများစုသည် အီရန်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စစ်မဖြစ်မီအဆင့်သို့ နိမ့်ကျ နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံဖော်ပြထားပါတယ်။
ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ရေနံတင်သင်္ဘော trackers မှလည်း အမေရိကန်ရေတပ်ပိတ်ဆို့မှု ရုပ်သိမ်းပြီးနောက် ပထမငါးရက်အတွင်း အီရန်သည် ရေနံစိမ်းစည်ပေါင်း ၁၈ သန်းခန့် တင်ပို့ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်းတန်ဖိုးမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၄၄ ဘီလီယံခန့် ရှိကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ကြောင်း သတိပြုသင့်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment