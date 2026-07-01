ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း ကာတာတွင် အမေရိကန်နှင့် တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးရန် အစီအစဉ်မရှိဟု အီရန် ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ ဖော်ပြချက်အရ အီရန် ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကာဇင်းမ် ဂရီးဗ်အာဗါဒ်ဒီ က ယခု သီတင်းပတ်အတွင်း ကာတာနိုင်ငံ၌ အမေရိကန်အရာရှိများနှင့် တိုက်ရိုက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပရန် လက်ရှိအချိန်တွင် အစီအစဉ်မရှိကြောင်း အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက Telegram တွင် ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်၌ ကာတာနိုင်ငံနှင့် ပုံမှန်ညှိနှိုင်းမှုများ အထူးသဖြင့် အခြားဘက်မှ တာဝန်ဝတ္တရားများ အကောင်အထည်ဖော်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမှုများ ဆက်လက်ရှိ နေသော်လည်း ဒိုဟာမြို့တွင် နှစ်နိုင်ငံ၏ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များအကြား ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမည် ဟု အချို့မီဒီယာများ ဖော်ပြထားသည့် သတင်းများကို အတည်မပြုနိုင်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ၏ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်း နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ ပထမအကြိမ်ကို လိုအပ်သည့် အခြေအနေများ အဆင်ပြေလာပြီး ရက်စွဲနှင့် နေရာအပေါ် နှစ်ဖက်သဘောတူညီမှု ရရှိမှသာ ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကြားဝင်နိုင်ငံများမှတစ်ဆင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယင်းမတိုင်မီ မီဒီယာအချို့က အီရန်နှင့် အမေရိကန်တို့အကြား ဆွေးနွေးပွဲကို အင်္ဂါနေ့တွင် ကာတာနိုင်ငံ၏ မြို့တော် ဒိုဟာ၌ ကျင်းပမည်ဟု ဖော်ပြခဲ့ကြသော်လည်း၊ အီရန် ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၏ နောက်ဆုံး ထုတ်ပြန်ချက်အပြီးတွင် ယင်းသတင်းများကို တရားဝင် အတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment