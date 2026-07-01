  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အီရတ်နိုင်ငံတွင် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်၏ ဈာပနအခမ်းအနား အခမ်းအနား ကြေငြာချက်နှင့်အတူ အာရပ်လူမှု မီဒီယာ အသုံးပြုသူများက စိတ်အားထက်သန်စွာ ကြိုဆို

၁ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၈
News ID: 1834261
အီရတ်နိုင်ငံတွင် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်၏ ဈာပနအခမ်းအနား အခမ်းအနား ကြေငြာချက်နှင့်အတူ အာရပ်လူမှု မီဒီယာ အသုံးပြုသူများက စိတ်အားထက်သန်စွာ ကြိုဆို

အီရတ်နိုင်ငံတွင် ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ ၏ ဈာပနအခမ်းအနား အခမ်းအနား ကြေငြာချက်အပြီးတွင် အာရပ် လူမှုမီဒီယာ အသုံးပြု သူများ က ကြီးမားသောပမာဏဖြင့် ကြိုဆိုခဲ့ကြပြီး ဈာပနအခမ်းအနားတွင် အပြည့်အဝပါဝင်ရန် ၎င်းတို့၏ စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုကို ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Sahar News နှင့် မီဒီယာသတင်းများအရ အာရပ်အသုံးပြုသူများစွာသည် အီရတ်၊ ဘာရိန်းနှင့် အခြား အာရပ်နိုင်ငံများမှ သန်းပေါင်းများစွာသောလူများကို နဂျဖ် နှင့် ကရ်ဗလာ သို့ လာရောက်ကာ အနက်ရောင် အဝတ် အစားများ ဝတ်ဆင်ကာ သစ္စာစောင့်သိမှုကို ဖော်ပြပြီး ပါဝင်ရန် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ကြပါတယ်။

အသုံးပြုသူအချို့က ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ၏ အယူဝါဒသည် ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပြီး အချို့က ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပြီး ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ၏လမ်းကြောင်းကို ဆက်လက်လုပ် ဆောင်ရန် မိမိ တို့၏စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုကို ထပ်လောင်းအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။

လူမှုမီဒီယာပို့စ်များစွာက အီရတ်ပြည်သူများအား ဈာပနအခမ်းအနားတွင် အပြည့်အဝပါဝင်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ပြီး အချို့က နဂျဖ် မှ ကရ်ဗလာ အထိ ဝမ်းနည်းပူဆွေးသူ သန်းပေါင်းများစွာ ရှိနေမည်ဟု ခန့်မှန်းခဲ့ကြပြီး ထိုအခမ်း အနားကို စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် သစ္စာစောင့်သိမှု၏ သင်္ကေတအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha