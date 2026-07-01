အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက အစ္စရေးစစ်ဝန်ကြီးကို သတိပေး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNAသတင်းဌာန၏အစီရင်ခံစာအရ အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ က ဇူလိုင် ၁ ရက်နေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဇီယွန်အစိုးရ၏ စစ်ဝန်ကြီး၏ စော်ကားမှုအပေါ် ပြင်းထန်သောသတိပေးချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ခဲ့ ပါတယ်။
ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ က X ရှိ မိမိ၏စာမျက်နှာ တွင် "အစ္စလာမာဘတ် နားလည်မှုစာချွန်လွှာသည် အလွန်ရှင်းလင်းပြီး လူတိုင်းဖတ်ရှုနိုင်သည်" ဟု ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက မိမိ ၏ပို့စ်တွင် (ဤနားလည်မှုစာချွန်လွှာတွင်) အမေရိကန်သမ္မတသည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အား တဲလ်အဗစ်ရှိ မိမိ ၏ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကို ထိန်းချုပ်ရန် တာဝန်ပေးအပ် ထားကြောင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ "၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏သခင်၏အမိန့်ကို မလိုက်နာပါက အီရန်သည် ၎င်းတို့အား လိုအပ်သော သင်ခန်းစာတစ်ခု သင်ကြားပေးလိမ့်မည်" ဟု ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ က ၎င်း၏စာတွင် "ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်သူများနှင့် ခေါင်းဆောင်များအပေါ် မည်သည့်ကျူးကျော်မှုကိုမဆို နှောင့်နှေးမှုမရှိဘဲ အပြည့်အဝတုံ့ပြန်မည်" ဟု သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
သိမ်းပိုက်ထားသော ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ စစ်ဝန်ကြီးက တနင်္လာနေ့တွင် ဤအစိုးရ၏ အကြမ်းဖက်မှု သဘော သဘာဝကို ထင်ဟပ်စေသည့် ခြိမ်းခြောက်စကားဖြင့် ဤအစိုးရသည် အီရန်အစ္စလာမ်မဟ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ၏ ခေါင်းဆောင်မှုကို ၎င်း၏အကြမ်းဖက်ပစ်မှတ်များထဲတွင် ထည့်သွင်းထားကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment