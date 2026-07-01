  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက အစ္စရေးစစ်ဝန်ကြီးကို သတိပေး

၁ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၆
News ID: 1834258
အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက အစ္စရေးစစ်ဝန်ကြီးကို သတိပေး

အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ က ဇိုင်ယဒ်အစိုးရ၏ စစ်ဝန်ကြီး၏ စော်ကားမှုအပေါ် သတိပေးခဲ့ပြီး ပြည်သူများနှင့် ခေါင်းဆောင်များအပေါ် မည်သည့်ကျူးကျော်မှုကိုမဆို ချက်ချင်းနှင့် ခိုင်မာသော တုံ့ပြန်မှုဖြင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

IRNAသတင်းဌာန၏အစီရင်ခံစာအရ အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ က ဇူလိုင် ၁ ရက်နေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဇီယွန်အစိုးရ၏ စစ်ဝန်ကြီး၏ စော်ကားမှုအပေါ် ပြင်းထန်သောသတိပေးချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ခဲ့ ပါတယ်။

ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ က X ရှိ မိမိ၏စာမျက်နှာ တွင် "အစ္စလာမာဘတ် နားလည်မှုစာချွန်လွှာသည် အလွန်ရှင်းလင်းပြီး လူတိုင်းဖတ်ရှုနိုင်သည်" ဟု ရေးသားခဲ့ပါတယ်။

အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက မိမိ ၏ပို့စ်တွင် (ဤနားလည်မှုစာချွန်လွှာတွင်) အမေရိကန်သမ္မတသည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အား တဲလ်အဗစ်ရှိ မိမိ ၏ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကို ထိန်းချုပ်ရန် တာဝန်ပေးအပ် ထားကြောင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။  "၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏သခင်၏အမိန့်ကို မလိုက်နာပါက အီရန်သည် ၎င်းတို့အား လိုအပ်သော သင်ခန်းစာတစ်ခု သင်ကြားပေးလိမ့်မည်" ဟု ရေးသားခဲ့ပါတယ်။

ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ က ၎င်း၏စာတွင် "ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်သူများနှင့် ခေါင်းဆောင်များအပေါ် မည်သည့်ကျူးကျော်မှုကိုမဆို နှောင့်နှေးမှုမရှိဘဲ အပြည့်အဝတုံ့ပြန်မည်" ဟု သတိပေးခဲ့ပါတယ်။

သိမ်းပိုက်ထားသော ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ စစ်ဝန်ကြီးက တနင်္လာနေ့တွင် ဤအစိုးရ၏ အကြမ်းဖက်မှု သဘော သဘာဝကို ထင်ဟပ်စေသည့် ခြိမ်းခြောက်စကားဖြင့် ဤအစိုးရသည် အီရန်အစ္စလာမ်မဟ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ၏ ခေါင်းဆောင်မှုကို ၎င်း၏အကြမ်းဖက်ပစ်မှတ်များထဲတွင် ထည့်သွင်းထားကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Your Comment

You are replying to: .
captcha