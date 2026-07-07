  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အီရတ်နိုင်ငံမှ နိုင်ငံ‌ရေး နှင့် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် H.I ဆယက်ဒ် အမာရ်ဟကီးမ် မှ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင် ကြီး၏ ဈာပနတွင် အီရတ်ပြည်သူများ တခဲနက် ပါဝင်ကြရန်

၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၁၅:၄၄
News ID: 1836816
အီရတ်နိုင်ငံမှ နိုင်ငံ‌ရေး နှင့် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် H.I ဆယက်ဒ် အမာရ်ဟကီးမ် မှ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင် ကြီး၏ ဈာပနတွင် အီရတ်ပြည်သူများ တခဲနက် ပါဝင်ကြရန်

အီရတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး နှင့် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် H.I ဆယက်ဒ် အမာရ်ဟကီးမ် က အာဇာနည် ခေါင်းဆောင် ကြီး ၏ ဈာပနအခမ်းအနား၌ အီရတ်ပြည်သူများ တခဲနက် ပါဝင်ခြင်းသည် အီရန်နှင့် အီရတ် နိုင်ငံတို့အကြား စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ သစ္စာရှိမှုနှင့် နက်ရှိုင်းသော ညီအစ်ကိုစိတ်ဓာတ်တို့ကို ပြသသည့် ထင်ရှား သော သတင်းစကားတစ်ခု ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr သတင်းဌာန၏ ဖော်ပြချက်အရ အီရတ်နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားဉာဏ်ပညာလှုပ်ရှားမှု (National Wisdom Movement) ခေါင်းဆောင် အီရတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး နှင့် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် H.I ဆယက်ဒ် အမာရ်ဟကီးမ်   က အီရတ်ပြည်သူများအား အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ  (ရ.ဟ) ၏ ဈာပနအခမ်းအနားသို့ တခဲနက် တက်ရောက်ကြရန် တိုက်တွန်းထားပါတယ်။

အီရတ်အမျိုးသားဉာဏ်ပညာလှုပ်ရှားမှုမှ ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်တွင် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ က ဤကဲ့သို့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော စုဝေးပွဲ၌ အီရတ်ပြည်သူများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပါဝင်ခြင်းသည် ညီအစ်ကိုနိုင်ငံများဖြစ်ကြသည့် အီရန်နှင့် အီရတ်တို့အကြား စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ သစ္စာရှိမှုနှင့် နက်ရှိုင်းသော ဆက်ဆံရေးတို့၏ သင်္ကေတတစ်ခု ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ဖော်ပြထားပါတယ်။

သူက ဆက်လက်၍ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ၏ ဈာပနတွင် တခဲနက် ပါဝင်ခြင်းသည် အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီး အား ဂုဏ်ပြုခြင်းသက်သက်သာ မဟုတ်ဘဲ နှစ်နိုင်ငံ ပြည်သူများအကြား ခိုင်မာသော ဆက်ဆံရေးနှင့် ဘုံတန်ဖိုးများကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြခြင်းလည်း ဖြစ်ကြောင်း အလေးပေး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha