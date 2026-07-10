အမေရိကန်၏ ထုတ်ပြန်ချက်များ သဘောတူညီချက်ချိုးဖောက်မှု၏ သက်သေဟု အီရတ်က်ကျီ ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ သည် ပါကစ္စတန်တပ်မတော်အကြီးအကဲ ဖီမာရှယ် ဆယက်ဒ် အာစင်မ် မိုနီရ် နှင့် တယ်လီဖုန်းဖြင့် စကားပြောဆိုစဉ် ဒေသတွင်း နောက်ဆုံးအခြေအနေကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
ဤအခါသမယတွင် ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ က အမေရိကန်စစ်တပ်၏ အီရန်နိုင်ငံ၏ ဒေသ အမျိုးမျိုး အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုများကို ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချခဲ့ပြီး ဤလုပ်ရပ်များသည် ကုလသမဂ္ဂပဋိဉာဉ်စာတမ်းနှင့် အပစ် အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ အစ္စလာမာဘတ် နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်အရာရှိများ၏ နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို မလိုက်နာကြောင်း ဝန်ခံခြင်းနှင့် ရန်လိုသော ထုတ်ပြန် ချက်များ သည် ဝါရှင်တန်သည် ၎င်း၏ကတိကဝတ်များကို ချိုးဖောက်ပြီး မိမိ ၏ရန်လိုသောမူဝါဒများကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သက်သေအထောက်အထားများဖြစ်ကြောင်း အီရန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ က အမေရိကန်စစ်တပ်၏ ကျူးကျော် မှုအသစ် မည်သည့်လုပ်ရပ်မျိုးကိုမဆို ရှောင်ရှားရန် သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် အီရန်ပြည်သူများနှင့် လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များသည် နိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာ၊ နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုတည်ငြိမ်ရေးနှင့် အမျိုးသား လုံခြုံရေးကို ကာကွယ်ရန် လိုအပ်သည့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှန်သမျှကို အပြည့်အဝ အင်အားနှင့် ခိုင်မာသော သန္နိဋ္ဌာန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထပ်လောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment