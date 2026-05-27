လက်ဘနွန်နိုင်ငံ၏ အာဇာနည်ဦးရေ တိုးလာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA ၏ အဆိုအရ လက်ဘနွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ၎င်း၏ နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာတွင် မတ်လ ၂ ရက်မှ မေလ ၂၇ ရက်အထိ လက်ဘနွန်နိုင်ငံရှိ ဇီယွန်အစိုးရ၏ တိုက်ခိုက်မှုများတွင် အရပ်သား ၃၂၆၉ ဦး အသက်ပေးခဲ့ရကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
လက်ဘနွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အဆိုအရ ဤကာလအတွင်း ဇီယွန်အစိုးရ၏ တိုက်ခိုက်မှုများတွင် လက်ဘနွန်နိုင်ငံသား ၉၈၄၀ ဦးလည်း ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဇီယွန်နစ် အစိုးရ ဇီယွန် အစိုးရ သည် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ကိစ္စတွင် မည်သည့် အခါမျှ ကတိမတည်ကြောင်းကို လည်း သိနိုင်မည် ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment