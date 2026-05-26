ရမ်ဒွါန်လစစ်ပွဲ၏ အာဇာနည်များအတွက် အောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းအနားကို သခင်မကြီး မအ်စူမဟ်ကွမ်း(စ.အ) ရောင်ဇာ တော်မြတ် တွင် ကျင်းပ ။ ။ Photos
၂၆ မေ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၆
News ID: 1819325
အဗ်နာ ။ ။ ရမ်ဒွါန်လစစ်ပွဲ၏ အာဇာနည် ၁၄၄ ဦးကို အောက်မေ့ ဖွယ်အခမ်း အနားကို တနင်္လာနေ့ညနေ (၂၀၂၆ ခုနှစ် မေလ ၂၅ ရက်) တွင် ကွမ်းမြို့ တော်ရှိ သခင်မကြီး မအ်စူမဟ် (စ.အ) ၏ ရောင်ဇာတော် မြတ် တွင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ တော်လှန်ရေးပြည်သူများမှ စိတ်အားထက်သန်စွာ တက်ရောက်မခဲ့ကြပါတယ်။ အကျော်အမော် တရားဟောဆရာ H.I ဒေါက်တာ ရဖီးအီ မှ တရားရေးအေးတိုက်ကျွေးခဲ့ပါတယ်။
