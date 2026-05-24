ပါကစ္စတန်ဗုံးခွဲမှုကြောင့် သေဆုံးသူ ၃၄ ဦးအထိ မြင့်တက်လာပြီး ၉၀ ဦး ဒဏ်ရာရရှိ

၂၄ မေ ၂၀၂၆ - ၁၇:၂၄
News ID: 1818281
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ကွေတာ မြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အသေခံဗုံးခွဲမှုကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေသည် ၃၄ ဦးအထိ မြင့်တက်လာပြီး ၉၀ ကျော် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

ပါကစ္စတန်မီဒီယာများသည် ရထားဘူတာအနီးတွင် ယနေ့ပေါက်ကွဲမှုကို အသေခံတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပြီး လူ ၃၄ ဦး သေဆုံးပြီး ၉၆ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ အကြမ်းဖက်ပေါက်ကွဲမှုသည် ကုရ်ဘာနီအီးဒ် အားလပ်ရက် အတွက် ခရီးသည်တင်ရထားတစ်စင်းကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

ပါကစ္စတန်ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများသည် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရာနေရာတစ်ဝိုက်ရှိ ကားများနှင့် ရထားတွဲများစွာ ပျက်စီးခြင်းနှင့် လူနေအိမ်များ ပြင်းထန်စွာ ပျက်စီးခြင်းတို့ကို ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။

အကြမ်းဖက်သမားနှင့် ခွဲထွက်ရေးအဖွဲ့ ဘာလိုချီလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်၊ ဂျီယန်အဖွဲ့ခွဲ က ယနေ့ပေါက်ကွဲမှု အတွက် တာဝန်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး မဂျီးဒ်တပ်မဟာ မှ တိုက်ခိုက်မှုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။

