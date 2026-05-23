ဥရောပပါလီမန်အမတ်က အီရန်သည် အနောက်တိုင်းအား ဘယ်တော့မှ လက်နက်ချမည်မဟုတ်ကြောင်း ပြော ကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Farsnews၏အစီရင်ခံစာအရ ဥရောပပါလီမန်အမတ် Luboš Blaha သည် မိမိ၏မိန့်ခွန်း တွင် ဥရောပ ပါလီမန်အမတ်များနှင့် အနောက်တိုင်း၏ လူ့အခွင့်အရေးအပေါ် နှစ်ထပ်ချဉ်းကပ်မှုကို ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ အီရန်ကဲ့ သို့သော နိုင်ငံသည် အနောက်တိုင်း၏ တောင်းဆိုချက်များကို ဘယ်တော့မှ လက်နက်ချမည်မဟုတ်ကြောင်း ၎င်းက အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤရဲရင့်သော ဆလိုဗက်ကိုယ်စားလှယ်သည် ဥရောပပါလီမန်အမတ်များကို “ဟန်ဆောင်ခြင်း” ဟု စွပ်စွဲခဲ့ပြီး အီရန်အား လူ့အခွင့်အရေးများနှင့်ပတ်သက်၍ စွပ်စွဲခြင်းဖြင့် သင်သည် အမှန်တကယ် “အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေး၏ စစ်ရာဇဝတ်မှုများကို ဖုံးကွယ်နေခြင်း” ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပရိသတ်အား ၎င်းက “သင်တို့သည် အမေရိကန်များကဲ့သို့ပင်၊ အတုအယောင်များသာ ဖြစ်သည်” ဟု ဆက်လက် အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဂါဇာတွင် လူထောင်ပေါင်းများစွာ သတ်ဖြတ်မှုနှင့် ကျူးဘားပြည်သူများ၏ ခက်ခဲသောအခြေအနေများအပေါ် အနောက်တိုင်း၏ လျစ်လျူရှုမှုကို ရည်ညွှန်း၍ “သင်တို့သည် လူ့အသက်ကို ဂရုမစိုက်ကြ” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပရိသတ်ကို မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် သူက “သင်တို့သည် လစ်ဘရယ်ဝါဒများ၏နောက်ကွယ်တွင် ပုန်းအောင်းနေကြသော်လည်း အမှန်တကယ်တွင် “စစ်ပွဲနှင့် အနောက်တိုင်းအင်ပါယာဝါဒကို ထောက်ခံကြသည်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ လူ့အသက်များသည် သင့်အတွက် အရေးကြီးပါက “နေတန်ယာဟုနှင့် ဘင်-ဂါဗာနာကဲ့သို့သော ဖက်ဆစ်ဝါဒီများကို သင်သည်းခံမည်မဟုတ်” ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤဥရောပအရာရှိသည် ဥရောပသားများအား “သင့်အား စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့် တစ်ခုတည်း သောအရာမှာ အီရန် သို့မဟုတ် ကျူးဘားသည် ၎င်းတို့ဘာသာ သွားပြီး အနောက်တိုင်းအာဏာရှင်များကို ငြင်းပယ်ခြင်းဖြစ်သည်” ဟု အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဥရောပသားများသည် အီရန်နှင့် ကျူးဘားအပေါ် ၎င်းတို့၏ အင်ပါယာဝါဒသဘာဝကြောင့် ရပ်တည်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ “တူညီသော အင်ပါယာဝါဒဗီဇသည် သင်တို့တွင် ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်သည်” ဟု ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အကြီးတန်းဥရောပအရာရှိများက မီးနဗ် တွင် ကျောင်းသား ၁၆၈ ဦး သတ်ဖြတ်ခံရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိတ်ဆိတ် နေခြင်း နှင့် ဂါဇာကို အစ္စရေး၏ နှစ်နှစ်ကြာ တိုက်ခိုက်မှုများအတွင်း ဇီယွန်ဝါဒအစိုးရအပေါ် ပြင်းထန်သော ဟန့်တားမှုတစ်စုံတစ်ရာ မပြုလုပ်ဘဲ လူ့အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ရန် ပြောဆိုကြပါတယ်။ ဤနိုင်ငံများသည် အမေရိကန်၏ ကျူးဘားပိတ်ဆို့မှုကိုလည်း တိတ်ဆိတ်နေခဲ့ကြပါတယ်။
