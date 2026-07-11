လက်စားချေမှုကိုမလွဲမသွေဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ လွတ်လပ်ရေးနှင့်အမှန်တရားကိုထောက်ခံသူများကဤအလ္လာဟ်၏ပြစ်ဒဏ်ပေးမှုကိုအကောင်အထည်ဖော်ကြမည်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အွန်မသ် ၏ အာဇာနည် အေမာမ် ခါမေနာအီ (ရ.ဟ) ၏ ဈာပနအခမ်းအနားနှင့် သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းအခမ်းအနား အခါသမယ တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော သဝဏ်လွှာ၌ အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီး ဟဇရသ် အာယာ သွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ မှ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ ၏ လမ်းစဉ်အတိုင်း ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းမည်ဟု ကတိပြုခဲ့ ပါတယ်။
ထိုသဝဏ်လွှာတွင် အာဇာနည်အား ရည်ညွှန်း၍ -
“အို မတရားသဖြင့် အသတ်ခံခဲ့ရသူ၊ အို ဂုဏ်သိက္ခာမြင့်မားသော အဖိနှိပ်ခံသူ။ ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့သည် မျက်ရည်များဖြင့် ပြည့်နေသော မျက်လုံးများ၊ ကြေကွဲနေသော နှလုံးသားများနှင့်အတူ ခေါင်းဆောင်ကြီး ၏ ရုပ်ကလာပ်တော် ကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်နေချိန်တွင် ခေါင်းဆောင်ကြီး ၏ အတွေးအခေါ်လမ်းစဉ်ကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းမည်၊ ခေါင်းဆောင်ကြီး ညွှန်ပြခဲ့သော ဖြောင့်မတ်သည့်လမ်းကို တည်ကြည်စွာ လျှောက်လှမ်းမည်၊ ထိုလမ်းတွင် ကြုံတွေ့ရမည့် အခက်အခဲများကို မကြောက်ရွံ့ဘဲ၊ ခေါင်းဆောင်ကြီး ကဲ့သို့ပင် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ၏ ကတိတော်နှင့် သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်အားကိုးသွားမည်ဟု ကတိပြုပါသည်” ဟု ဖော်ပြထားပါတယ်။
တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်၏ သဝဏ်လွှာတွင် ဆက်လက်၍ -
“ခေါင်းဆောင်ကြီး ၏ သန့်ရှင်းသော သွေးတော်နှင့် မကြာသေးမီက ဖြစ်ပွားခဲ့သော စစ်ပွဲများတွင် ကျဆုံးခဲ့သော အာဇာနည်အားလုံး၏ သွေးကြွေးကို ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူများနှင့် သမိုင်းတွင် အရှက်ရနေသော လူသတ်သမားများထံမှ ပြန်လည်တောင်းယူမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ကတိပြုပါသည်။ လက်စားချေခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ လူမျိုး၏ တောင်းဆိုချက်ဖြစ်ပြီး ယင်းကို အလေးအနက်ထားသင့်ပါသည်” ဟု ဖော်ပြထားပါတယ်။
သဝဏ်လွှာတွင် ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်မှာ -
“ဤရာဇဝတ်မှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးသည် အထက်ဆုံးအဆင့်မှ အောက်ဆုံးအဆင့်အထိ မိမိတို့၏ ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်လိုသည့် ဆန္ဒကို သင်္ချိုင်းအထိသာ ယူဆောင်သွားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ လက်စားချေခြင်းသည် ကျွန်ုပ် သို့မဟုတ် အခြားတာဝန်ရှိသူများ ရှိခြင်း၊ မရှိခြင်းအပေါ် မူတည်နေသည် မဟုတ်ကြောင်းကို ၎င်းတို့ သိထားသင့်ပါသည်” ဟု ဖြစ်ပါတယ်။
အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်က ဆက်လက်၍ -
“ကျွန်ုပ်တို့ ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ လက်စားချေမည်ဟူသော ကတိသည် မလွဲမသွေ အကောင် အထည်ဖော်မည်ဖြစ်ပြီး မကြာမီ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ လွတ်လပ်ရေးနှင့် အမှန်တရားကို ထောက်ခံသူ တစ်ဦးချင်းစီ သည် ဤအလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ၏ ပြစ်ဒဏ်ပေးမှုကို မိမိတို့၏ အခန်းကဏ္ဍအဖြစ် ထမ်းဆောင်ကြလိမ့်မည်” ဟု မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် -
“အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ၏ လမ်းစဉ်ကို လိုက်လျှောက်သူများအနက် မတရားသဖြင့် သွေးမြေကျရသူများ ရှိနေသရွေ့ အစ္စလာမ်အွန်မသ် တစ်ရပ်လုံး နိုးကြားလှုပ်ရှားလာမည်ဖြစ်ပြီး ထိုအချိန်တွင် အချိန်နှင့် နေရာနှစ်ခုစလုံး သည် ကရ်ဗလာ နှင့် တစ်သားတည်း ဖြစ်လာမည်” ဟု မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိ အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီးက ဆက်လက်၍ -
“ယနေ့တွင်ပင် ထိုဟိုစိုင်းန်နီ ၏ စိတ်ဓာတ်က ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမျိုးအား တာဝန်တစ်ရပ် အပ်နှင်းထားပြီး၊ အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ၏ ကြီးမြတ်သော လမ်းစဉ်နှင့် အာဇာနည် အေမာမ် ခါမေနာအီ (ရ.ဟ) ၏ လမ်းစဉ်တို့ကို အသွင်သစ်တစ်ရပ်ဖြင့် ပြန်လည်အသက်ဝင်စေခဲ့ပါတယ်။ ယင်းသည် အသက်ကို ရှင်သန်စေသော နိုးကြားမှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ၏ မတရားခံရမှုအတွက် ကြွေးကြော် တောင်းဆိုသံနှင့် “هَلْ مِنْ نَاصِرٍ يَنْصُرُنِي” (ငါ့ကို ကူညီမည့်သူ ရှိပါသလား? ) ဟူသော အသံကဲ့သို့ပင်၊ ပထမဦးစွာ အီရန်နိုင်ငံတွင်၊ ထို့နောက် အီရတ်နိုင်ငံတွင်၊ ထို့နောက် ကမ္ဘာ့အခြားနိုင်ငံများ၏ ကောင်းကင်ယံတွင် ပျံ့နှံ့ပဲ့တင်ထပ်လျက်၊ အမှားတရား ဘက်၏ နန်းတော်များကို တုန်လှုပ်စေလျက်ရှိသည်” ဟု မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment