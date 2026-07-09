နဂျဖ်ဖေအရှ်ရဖ် - အာဇာနည် အေမာမ် ခါမေနာအီ (ရ.ဟ) ၏ ဂျနာဇဟ် နမာဇ် ဝတ်ပြု

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အာဇာနည် အေမာမ် ခါမေနာအီ (ရ.ဟ) ၏ ဂျနာဇဟ် နမာဇ် ကို နဂျဖ်ဖေအရှ်ရဖ် ရှိ ဟဇရသ် အမီးရိုလ်မိုအ်မေနီးန် အေမာမ် အလီ (အ.စ) ၏ သန့်ရှင်းသော ရောင်ဇာတော် တွင် ဝတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။
အာဇာနည် အေမာမ် ခါမေနာအီ (ရ.ဟ) ၏ ဂျနာဇဟ် နမာဇ် ကို အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မိုဟမ္မဒ် သကီ ဟကီးမ် ဦးဆောင်၍ ဝတ်ပြုပေးခဲ့ပြီး လူသန်းပေါင်းများစွာ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အာဇာနည် အီမာမ် ခါမေနာအီ (ရ.ဟ) ၏ ရုပ်ကလာပ်တော် သည် မနေ့ညက နဂျာဖ်မြို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး အီရတ်ဝန်ကြီးချုပ် အလီ အယ်လ်ဇိုင်ဒီ နှင့် အီရန်သမ္မတ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း အပါအဝင် နှစ်နိုင်ငံမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိများက ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
နဂျဖ်ဖေအရှ်ရဖ် ပြီးနောက် အာဇာနည် အေမာမ် ခါမေနာအီ (ရ.ဟ) ၏ ရုပ်ကို ကရ်ဗလာ သို့ သယ်ဆောင်သွား ခဲ့ပါတယ်။ လူထုလှုပ်ရှားမှုတပ်ဖွဲ့များ၏ အဆိုအရ နဂျဖ်ဖေအရှ်ရဖ် တွင် ကျင်းပသော ဈာပနအခမ်းအနားသို့ လူပေါင်း ၂.၅ သန်းခန့် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ကာဘာလာပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေး၏ အဆိုအရ ယခုအချိန်အထိ လူပေါင်း ၇ သန်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီး နာရီပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment