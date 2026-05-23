ကုလသမဂ္ဂတွင် ယူအေအီးနျူကလီးယားစက်ရုံကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်များသည် အခြေ အမြစ်မရှိ ကြောင်း အီရန် မှ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တုံ့ပြန်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမီးရ် စအီးဒ် အီရ်ဝါနီ သည် ၂၀၂၆ ခုနှစ် မေလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးအတွင်း အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်၏ စွပ်စွဲချက်များကို ပြင်းပြင်း ထန်ထန် တုံ့ပြန်ခဲ့သည့် တရားဝင်စာတစ်စောင် ကို အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး အန်တိုနီယို ဂူတာရက်စ်နှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌထံ ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။
ဤစာတွင် အီရန်ကိုယ်စားလှယ်က အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုရှိ ဘာရာကာ နျူကလီးယားစက်ရုံကို ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွင် တီဟီရန်ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အမေရိကန်၏ စွပ်စွဲချက်ကို ပယ်ချခဲ့ပြီး အထောက်အထားမရှိဘဲ အခြေအမြစ်မရှိသော စွပ်စွဲချက်ဖြစ်သည်ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
အီရန်သံအမတ်ကြီးက မိမိ ၏စာတွင် အီရန်ကိုယ်တိုင်သည် အမေရိကန်နှင့် ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရတို့၏ ငြိမ်းချမ်းသော နျူကလီးယားစက်ရုံများကို ကျူးကျော်မှု၏ သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်ကို အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၂၅ ခုနှစ် ဇွန်လနှင့် ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလများတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော တရားမဝင်နှင့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော စစ်ပွဲများအတွင်း နာတန်ဇ်၊ ဖို့ဒိုး၊ အစ္စဟန်နှင့် ဘူရှဲဟ် တို့တွင် အီရန်၏ နျူကလီးယား စက်ရုံများကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ၎င်းသည် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေနှင့် ကုလသမဂ္ဂ ပဋိဉာဉ်စာတမ်းကို ချိုးဖောက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဆိုခဲ့ပါတယ်။
အမီးရ် စအီးဒ် အီရ်ဝါနီ က ဒေသတွင်း အကျပ်အတည်းနှင့် မငြိမ်မသက်မှုများ၏ တကယ့်ရင်းမြစ်မှာ အမေရိကန်နှင့် ဇီယွန်ဝါဒီ အစိုးရတို့၏ ဖျက်ဆီးရေး လုပ်ဆောင်ချက်များ ဖြစ်ကြောင်း ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဖက်တွင် ဝါရှင်တန်သည် အီရန်ကို စွပ်စွဲနေပြီး တစ်ဖက်တွင်မူ နျူကလီးယား မပြန့်ပွားရေး စာချုပ်ကိုပင် ချိုးဖောက်နေပါတယ်။ အီရန်သည် NPT အရ မိမိ ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို အမြဲ ဖြည့်ဆည်း ပြီး နိုင်ငံတကာ အေဂျင်စီ စစ်ဆေးရေးမှူးများအတွက် တံခါးဖွင့်ထားပါတယ်။
စာ၏ နိဂုံးချုပ်တွင် အီရန် သံတမန်က နျူကလီးယား သဘောတူညီချက်မှ တစ်ဖက်သတ် နုတ်ထွက်ပြီး လုံခြုံရေး ကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက် ၂၂၃၁ ကို ချိုးဖောက်သော နိုင်ငံတစ်ခု၏ ကတိများကို ယုံကြည်၍မရကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒေသတွင်းရှိ ရာဇဝတ်သားများနှင့် ကျူးကျော်သူများကို ကာကွယ်ရန် အမှန်တကယ် လုပ်ကြံဖန်တီးထားသော ထိုကဲ့သို့သော လှည့်စားသည့် နိုင်ငံရေး ဇာတ်ကြောင်းများကို လုံခြုံရေး ကောင်စီက ငြင်းပယ်ရန် အီရန် သံအမတ် က တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ စစ်ရာဇဝတ်မှုများအတွက် တာဝန်ရှိသူများကို နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်ခုံရုံးတွင် တရားစွဲဆိုသင့်ကြောင်းကိုလည်း ၎င်း မှ ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
