အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီး၏ မြတ်နိုးဖွယ် ပခုံးတင်ပဝါနှင့် လက်စွပ်ကို အီရတ် လူငယ်တစ်ဦး အား လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးအပ် ။ ။ video
၁၂ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၀၆:၅၆
News ID: 1838939
အဗ်နာ ။ ။ အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်၏ ရုံးက ကရ်ဗလာ သို့ ဈာပနအခမ်းအနား လိုက်ပါပို့ဆောင်စဉ် မိမိအနေဖြင့် အမှတ်တရတစ်စုံတစ်ရာ မရရှိသဖြင့် မိမိ၏ အင်္ကျီကို တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီး ၏ ခေါင်းတလားပေါ်သို့ အရိုအသေဖြင့် တင်ခဲ့သော အီရတ်နိုင်ငံ တယ်လ်အာဖာ (Tal Afar) မြို့မှ လူငယ်လူရွယ် တစ်ဦးအား အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်၏ မြတ်နိုးဖွယ် ချဖီယာ ပခုံးတင် ပဝါ နှင့် မြတ်နိုးဖွယ် လက်စွပ် တစ်ကွင်းကို လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
Your Comment