ဟစ်ဇ်ဘိုလာ၏ အဗါဘီးလ် ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအပြီး အစ္စရေးစစ်တပ် တောင်ပိုင်းလက်ဘနွန်မှ ဆုတ်ခွာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ဟစ်ဇ်ဘိုလာသည် သိမ်းပိုက်ထားသော ဇီယွန်နစ် တပ်မတော်၏ အခြေစိုက်စခန်းများနှင့် အဆောက်အအုံများကို ဒရုန်းများဖြင့် ပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြင့် ပြင်းထန်စွာ ပျက်စီး စေခဲ့ပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ လက်ဘနွန်ခုခံရေးအဖွဲ့သည် ရာရှက်ဖ်တောင်ပိုင်းဒေသရှိ အဗါဘီးလ် အသေခံဒရုန်းဖြင့် အစ္စရေးစစ်တပ်၏ Merkava တင့်ကားများ၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့် D-9 ဘူဒိုဇာများကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့ပြီး အစ္စရေးစစ်သားအများစုသည် စစ်မြေပြင်မှ ထွက်ခွာကာ ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။
ဟစ်ဇ်ဘိုလာ လက်ဘနွန်သည် တောင်ပိုင်းလက်ဘနွန်ရှိ ရရှာဖ် ဧရိယာရှိ အစ္စရေးစစ်သားများကို အောင်မြင်စွာ ဒရုန်းစစ်ဆင်ရေးတစ်ခု၏ ဗီဒီယိုကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ စစ်ဆင်ရေးတွင် အဗါဘီးလ် အသေခံဒရုန်းကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး ရန်သူ့နေရာများကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုမှာ Merkava တင့်ကားတွေ၊ လေးလံတဲ့ တိုက်ခိုက်ရေးပစ္စည်းတွေနဲ့ D-9 ဘူဒိုဇာတွေ မီးလောင်နေတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြသထား ပါ တယ်။
မီဒီယာသတင်းတွေအရ ပြင်းထန်ပြီး တိကျတဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အစ္စရေးတပ်တွေကြားမှာ ရှုပ်ထွေးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး တပ်ဖွဲ့ဝင်အများစုဟာ အဲဒီဒေသကနေ ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီအဓိက စစ်ဆင်ရေးအပြင် ဟစ်ဇ်ဘိုလာ ဟာ ဒီမနက်ကတည်းက တောင်ပိုင်း လက်ဘနွန်က အစ္စရေးရဲ့ တည်နေရာ တွေကို ပစ်မှတ်ထားပြီး မကြာသေးခင်က ယာယီ ကွပ်ကဲမှုနဲ့ ထိန်းချုပ်ရေးဌာနတွေကို တည်ထောင်ခဲ့ ပါတယ်။
