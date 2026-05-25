ဘန်ဒရ်အဘာစ်တွင် ကြီးမားသောပေါက်ကွဲမှုတစ်ခု ကြားခဲ့ရ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဟော်မိုဇ်ဂန်ပြည်နယ်၏ မြို့တော် ဘန်ဒရ်အဘာစ် ရှိ ဒေသခံများက ကြီးမားသောပေါက်ကွဲမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွား ခဲ့ ကြောင်း သတင်းပို့ခဲ့ကြပါတယ်။
ဟော်မိုဇ်ဂန်၏ ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပေါက်ကွဲမှု၏ရင်းမြစ်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ဘန်ဒရ်အဘာစ်တွင် ပေါက်ကွဲမှုသုံးခု ကြားခဲ့ရကြောင်း အချို့သောရင်းမြစ်များက ဆိုပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ပါးရှန်ပင်လယ်ကွေ့တွင် ဆီရစ်နှင့် ဂျက်စ်ခ်အနီးတွင် အလားတူအသံများ ကြားခဲ့ရပါတယ်။
တနင်္လာနေ့အစောပိုင်းတွင် ပါးရှန်ပင်လယ်ကွေ့ရှိ အီရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များက ရန်လိုသောဒရုန်းတစ်စင်းကို ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။
