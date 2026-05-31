“အလ္လာဟ်ကို ကြောက်ရွံ့ပါ” ဆိုတာ ဘာကိုပြောချင်တာလဲ ?

၃၁ မေ ၂၀၂၆ - ၁၄:၂၂
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် မှာ “အလ္လာဟ်ကို ကြောက်ရွံ့ပါ” ဆိုပြီး အကြိမ်ကြိမ်လာရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ချို့က အဓိပ္ပာယ်သေချာ သဘောမပေါက် ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် နားလည် လွယ်အောင် တင်ပြ လိုက်ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

“အလ္လာဟ်ကို ကြောက်ရွံ့ပါ” ဆိုတာဟာ လူအချို့ ထင်နေသလိုအလ္လာဟ် ရှင်မြတ် ကို ကြမ်းတမ်းစွာ ကြောက်ခိုင်း တာ မဟုတ်ပါဘူး။ကလေးများ၊ လူငယ်များ နားလည်အောင် ပြောရမယ်ဆိုရင်သီလ ရှိပါ ၊ သမာဓိရှိပါ၊ သက္က်ဝါး (Taqwā) ရှိပါ လို့ ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာက အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကို လေးစားသိမြင်ပြီးအမိန့်တော်များကို လိုက်နာကာ တားမြစ်ထားသည့် အပြစ်များကို ရှောင်ကြဉ်ရန်၊ထိုအပြစ်များအတွက် အလ္လာဟ်ပေးမည့်အပြစ်ဒဏ် ကိုသတိထားကြောက်ရွံ့ရန် ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။

