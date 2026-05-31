သင်္ဘောများသည် သတ်မှတ်ထားသောလမ်းကြောင်းများအတိုင်းသာ သွားရန် ခါသန်မိုလ် အန်ဗီယာ(ဆွ) ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ် ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ခါတမ် အယ်လ်-အန်ဘီယာ ဗဟိုဌာနချုပ်က ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားစီမံခန့်ခွဲမှုကို အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များက အပြည့်အဝအာဏာဖြင့် ကျင့်သုံးနေကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
ဤလမ်းကြောင်း၏ တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက သင်္ဘောများ၊ ကုန်သွယ်ရေးသင်္ဘောများနှင့် ရေနံတင်သင်္ဘောများအားလုံးသည် သတ်မှတ်ထားသောလမ်းကြောင်းများအတိုင်း သွားလာရန်နှင့် အစ္စလာမ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်၏ ရေတပ်ထံမှ ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်သာ လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေး ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဤစည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်ခြင်းသည် ၎င်းတို့၏သွားလာမှု၏ လုံခြုံရေးကို ပြင်းထန်စွာ အန္တရာယ်ဖြစ်စေလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း လည်း ပြောကြား ထားပါတယ်။
ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရန် သို့မဟုတ် သွားလာမှုကို နှောင့်ယှက်ရန် စစ်သင်္ဘောများ၏ မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုမဆို အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များက ပစ်မှတ်ထားမည်ဟုလည်း သတိပေးထားပြောကြား ထားပါတယ်။
