လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းရှိ လူနေရပ်ကွက်များကို ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီး လူ ၁၄ ဦး သေဆုံး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Tasnim သတင်းဌာန၏ အဆိုအရ အစ္စရေးအစိုးရ၏ ကျူးကျော်မှုနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို အဆက်မပြတ် ချိုးဖောက်မှုတို့ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီး လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းရှိ Marjayoun မြို့ရှိ ရွာများကို ဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက်မှု များ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြောင်း တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းရှိ Debin ဒေသတွင် အစ္စရေးအစိုးရ၏ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလည်း မီဒီယာများက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းရှိ Al-Sarirah မြို့သည်လည်း အစ္စရေးအစိုးရ၏ တိုက်ခိုက်မှုများ၏ ပစ်မှတ် ထား ခံခဲ့ရပါတယ်။
လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းရှိ Burj Qalawiyah မြို့ကိုလည်း အစ္စရေးစစ်လေယာဉ်များက ပစ်မှတ်ထားခဲ့ပါတယ်။
လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းရှိ အရပ်ဘက်ကာကွယ်ရေးဌာနက တိုင်ယာနှင့် Sidon ဒေသများရှိ မြို့များကို အစ္စရေး အစိုးရ၏ တိုက်ခိုက်မှုများတွင် အရပ်သား အနည်းဆုံး ၁၄ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
