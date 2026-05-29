တရုတ်ရေတပ်နှင့် ဒတ်ချ်စစ်သင်္ဘောနှင့် ရဟတ်ယာဉ်တို့ ထိပ်တိုက်တွေ့

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Tasnim သတင်းဌာန အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့၏ အဆိုအရ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကွပ်ကဲရေးဌာနက တရုတ်ရေတပ်နှင့် လေတပ်များသည် သတိပေးချက်များနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်စစ်ပွဲများကို အသုံးပြု၍ ဒတ်ချ် စစ်သင်္ဘော နှင့် ၎င်း၏ရဟတ်ယာဉ်ကို အငြင်းပွားဒေသမှ မောင်းထုတ်ခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်စစ်ဘက်ကွပ်ကဲရေးဌာန၏ အဆိုအရ HNLMS De Ruyter သင်္ဘောသည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် အငြင်းပွားကျွန်းစုများအနီးတွင် ခုတ်မောင်းခဲ့ပြီး ၎င်း၏ရဟတ်ယာဉ်သည် ထိုဒေသ၏ လေပိုင်နက်ပေါ်တွင် ပျံသန်းခဲ့ပါတယ်။
ဒတ်ချ်စစ်သင်္ဘောကို "ခိုင်မာသောအစီအမံများ" နှင့် "ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ" မောင်းနှင်ပြီးနောက် ကျွန်းစုများမှ မောင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
