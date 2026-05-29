  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီချီက အိုမန် နှင့် စည်းလုံးညီညွတ်ကြောင်း ကြေညာပြီး ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြား အပေါ် အချုပ်အခြာ အာဏာ ပိုင်မှုအကြောင်း ဆွေးနွေး

၂၉ မေ ၂၀၂၆ - ၂၂:၂၂
News ID: 1820092
ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီချီက အိုမန် နှင့် စည်းလုံးညီညွတ်ကြောင်း ကြေညာပြီး ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြား အပေါ် အချုပ်အခြာ အာဏာ ပိုင်မှုအကြောင်း ဆွေးနွေး

အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီချီ အိုမန် နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးနှင့် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနှင့် ၎င်း၏အနာဂတ်စီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်း ဆွေးနွေး ခဲ့ကြောင်း ကြေညာ ခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Tasnim သတင်းဌာန အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့၏ အဆိုအရ အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီချီ က မိမိနှင့်ရာထူးတူ အိုမန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် ဗဒ်ရိုလ် ဘူစအီဒီ နှင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု နှင့်ပတ်သက်၍ X ကွန်ရက်တွင် မက်ဆေ့ချ်တစ်ခု ရေးသားခဲ့ပါတယ်။  ကျွန်ုပ်တို့သည် အချုပ်အခြာ အာဏာ တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် နိုင်ငံတကာဥပဒေဘောင်အတွင်း ဟော်မုဇ် ရေ လက်ကြား နှင့် ၎င်း၏ အနာဂတ်စီမံခန့်ခွဲမှု အကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။

အီရန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး က ထပ်လောင်းပြောကြားရာတွင် ဆယက်ဒ် ဗဒ်ရိုလ် ဘူစအီဒီ နှင့် အလွန် တည် ဆောက် မှုရှိသော ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွင် မည်သည့်ခြိမ်းခြောက်မှုကိုမဆို ဆန့်ကျင်၍ အီရန်၏ အိုမန်နှင့် စည်းလုံး ညီညွတ်မှုကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။

ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီချီက အိုမန် နှင့် စည်းလုံးညီညွတ်ကြောင်း ကြေညာပြီး ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြား အပေါ် အချုပ်အခြာ အာဏာ ပိုင်မှုအကြောင်း ဆွေးနွေး

ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီချီ က အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်မှာ - ကျွန်ုပ်တို့သည် အချုပ်အခြာ အာဏာ ပိုင် တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် နိုင်ငံတကာဥပဒေဘောင်အတွင်း ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနှင့် ၎င်း၏ အနာဂတ် စီမံခန့်ခွဲ မှုကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။

အီရန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်မှာ- အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအားလုံးနှင့် တိုင်ပင် ဆွေးနွေး မှုများ ကို ကြိုဆိုပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha