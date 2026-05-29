ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီချီက အိုမန် နှင့် စည်းလုံးညီညွတ်ကြောင်း ကြေညာပြီး ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြား အပေါ် အချုပ်အခြာ အာဏာ ပိုင်မှုအကြောင်း ဆွေးနွေး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Tasnim သတင်းဌာန အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့၏ အဆိုအရ အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီချီ က မိမိနှင့်ရာထူးတူ အိုမန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် ဗဒ်ရိုလ် ဘူစအီဒီ နှင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု နှင့်ပတ်သက်၍ X ကွန်ရက်တွင် မက်ဆေ့ချ်တစ်ခု ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အချုပ်အခြာ အာဏာ တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် နိုင်ငံတကာဥပဒေဘောင်အတွင်း ဟော်မုဇ် ရေ လက်ကြား နှင့် ၎င်း၏ အနာဂတ်စီမံခန့်ခွဲမှု အကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
အီရန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး က ထပ်လောင်းပြောကြားရာတွင် ဆယက်ဒ် ဗဒ်ရိုလ် ဘူစအီဒီ နှင့် အလွန် တည် ဆောက် မှုရှိသော ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွင် မည်သည့်ခြိမ်းခြောက်မှုကိုမဆို ဆန့်ကျင်၍ အီရန်၏ အိုမန်နှင့် စည်းလုံး ညီညွတ်မှုကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီချီ က အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်မှာ - ကျွန်ုပ်တို့သည် အချုပ်အခြာ အာဏာ ပိုင် တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် နိုင်ငံတကာဥပဒေဘောင်အတွင်း ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနှင့် ၎င်း၏ အနာဂတ် စီမံခန့်ခွဲ မှုကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
အီရန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်မှာ- အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအားလုံးနှင့် တိုင်ပင် ဆွေးနွေး မှုများ ကို ကြိုဆိုပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment