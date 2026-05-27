ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရလက်ထက်တွင် အမေရိကန်တိုက်လေယာဉ်များနှင့် လေယာဉ်များ မကြုံစဖူးချထား / ဟီးဘရူး မီဒီယာ

အစ္စရေးမီဒီယာများက အမေရိကန်သည် အဆင့်မြင့် F-22 တိုက်လေယာဉ်များ နှင့် လောင်စာဆီဖြည့် လေယာဉ် များစွာကို အစ္စရေးအခြေစိုက်စခန်းများနှင့် လေဆိပ်အမျိုးမျိုးသို့ ချထားခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ယင်း လှုပ်ရှားမှု သည် ဤမီဒီယာများ၏ အဆိုအရ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အစ္စရေးတွင် "မကြုံစဖူး" စစ်ရေး ရှိနေခြင်း ဖြစ်ပါ တယ်။
အစ္စရေး၏ ကာန် ကွန်ရက်က လုံခြုံရေးရင်းမြစ်များကို ကိုးကား၍ ဝါရှင်တန်သည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ အမျိုးမျိုးတွင် ပုံမှန်ရှိနေသော အမေရိကန်စစ်တပ်များအပြင် အနည်းဆုံး ယခုနှစ်ကုန်အထိ ဤစစ်ရေးချထားမှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် စိတ်ဝင်စားကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ မကြာသေးမီလများအတွင်း ပြန်လည်သုံးသပ်ထားသော ဂြိုဟ်တုပုံရိပ်များက အမေရိကန် တိုက်လေယာဉ်များ နှင့် လောင်စာဆီဖြည့် လေယာဉ်များစွာကို အစ္စရေးနိုင်ငံအတွင်း တပ်စွဲထားကြောင်း ပြသ နေပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်တွင် အစ္စရေး၏ အီရန်အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုများ စတင်ချိန်မှ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်အထိ ကာလကို လွှမ်းခြုံထားပါတယ်။
ကာန် ၏ အစီရင်ခံစာအရ F-22 တိုက်လေယာဉ်များကို အစ္စရေးတောင်ပိုင်းရှိ အို့ဗ်ဒါ လေတပ်စခန်းတွင် တပ်စွဲထားပြီး အမေရိကန် တင့်ကားလေယာဉ် ဒါဇင်ပေါင်းများစွာကိုလည်း ဘင်ဂူရီယွန် နှင့် ရာမွန် လေဆိပ်များတွင် တပ်စွဲထားပါတယ်။ မီဒီယာသတင်းဌာနက လေယာဉ်များသည် နေရာအတော်များများတွင် ပြန့်ကျဲနေပြီး လက်ရှိတွင် ၎င်းတို့ထွက်ခွာရန် အစီအစဉ်မရှိကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အစ္စရေးမီဒီယာများက ဤကြီးမားသော အမေရိကန်စစ်ရေးရှိနေခြင်းသည် အစ္စရေး အရပ်ဘက်လေကြောင်းလှုပ်ရှားမှုများကို ထိခိုက်နိုင်ကြောင်း သတိပေးခဲ့သည်။ အစ္စရေး၏ Channel 12 သည် ဘင်ဂူရီယွန် နှင့် ရာမွန် လေဆိပ်များတွင် အမေရိကန်တင့်ကားလေယာဉ် ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ တပ်စွဲခြင်းသည် လေဆိပ်လုပ်ငန်းများနှင့် လေယာဉ်လက်မှတ်ဈေးနှုန်းကိုပင် ထိခိုက်စေကြောင်း ယခင်က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ အစ္စရေးအရပ်ဘက်လေကြောင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့၏ အကြီးအကဲ ရှမူးအဲလ် ဇာကိုင်း ကလည်း ဘင်ဂူရီယွန် လေဆိပ်ကို “အရပ်ဘက်လေဆိပ်ထက် စစ်စခန်းတစ်ခုကဲ့သို့ ပိုမိုလည်ပတ်နေသည်” ဟု သတိပေး ခဲ့ပါတယ်။ အစ္စရေးမီဒီယာကလည်း ဤအခြေအနေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းသည် နွေရာသီခရီးသွားရာသီကို အနှောင့် အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပြီး နိုင်ငံခြားလေကြောင်းလိုင်းများသည် အစ္စရေးသို့ ပျံသန်းမှုများ တိုးမြှင့်ခြင်းမှ တားဆီးနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်း၏အစီရင်ခံစာအဆုံးတွင် ကာန် က အီရန်နှင့် အစ္စရေးအကြား အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ပြီးခဲ့သည့်လက အသက် ဝင်ပြီး နောက်ပင် အမေရိကန်တပ်များနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများကို ဤကျယ်ပြန့်စွာ တပ်စွဲထားမှုကို ထိန်းသိမ်း ထားခဲ့ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
