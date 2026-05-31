အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်များသည် « Rajab 27 » အမြန်တိုက်ခိုက်ရေးသင်္ဘောအသစ်ကို မိတ် ဆက်ခဲ့

Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်၏ ရေတပ်သည် မိမိ ၏ « Rajab 27 » အမြန်တိုက်ခိုက်ရေးသင်္ဘော မြန်နှုန်းမြင့်သင်္ဘောအသစ်ကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ဤခေတ်မီ သင်္ဘောကို တီဟီရန်မြို့ အင်န်ကေလာဗ် ရင်ပြင်တွင် ကျင်းပသော လူထုစုဝေးပွဲတစ်ခုအတွင်း ထုတ်ဖော်ပြ သခဲ့ပါတယ်။
သတင်းရင်းမြစ်များ၏ အဆိုအရ « Rajab 27 » သင်္ဘောသည် မီတာသုံးမီတာအမြင့်ရှိသော လှိုင်းလုံးများ ကြားတွင် ပင် ထိရောက်စွာလည်ပတ်နိုင်ပြီး မိမိ ၏မြန်နှုန်းမြင့်မားမှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။
ဤခေတ်မီသင်္ဘော၏ ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်မှာ ကီလိုမီတာ ၇၀၀ အထိ ပစ်ခတ်နိုင်သော ပင်လယ်အခြေစိုက် ခရုဇ်ဒုံးကျည်နှစ်စင်းကို ပစ်ခတ်နိုင်ပြီး ကာကွယ်ရေးနှင့် ထိုးစစ်ဆင်နိုင်စွမ်းကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် ရေတပ်၏ အဆိုအရ « Rajab 27 » ကို ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းသည် အီရန် ၏ မြန်နှုန်းမြင့်နှင့် ဒုံးကျည်တပ်ဆင်ထားသော ရေတပ်အင်အား ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပြသခြင်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ရေး မဟာဗျူဟာနှင့် တောင်ပိုင်းရေပြင်ရှိ ရေတပ်စစ်ဆင်ရေးများတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါတယ်။
