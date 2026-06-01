အီရန် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ ၏ ကြီးကြပ်မှု အောက်တွင် သင်္ဘော ၂၈ စင်း ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ဖြတ် သန်းခဲ့

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ရေနံတင်သင်္ဘော ၂၈ စင်းနှင့် ကွန်တိန်နာသင်္ဘောများသည် ပြီးခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်း ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ဖြတ်သန်းသွားခဲ့ကြောင်း တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဤသင်္ဘောအားလုံးသည် တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်၏ ရေတပ်မှ လိုအပ်သော ခွင့်ပြုချက် ရရှိပြီး နောက် ဤမဟာဗျူဟာမြောက်ရေလမ်းကြောင်းကို ဖြတ်သန်းသွားခဲ့ကြပါတယ်။
IRGC ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာန၏ အဆိုအရ သင်္ဘောများ၏ လှုပ်ရှားမှုကို အီရန်ရေတပ်တပ်ဖွဲ့များ၏ ကြီးကြပ်မှု၊ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုနှင့် လုံခြုံရေးကာကွယ်မှုအောက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ပါးရှန်ပင်လယ်ကွေ့သည် ဒေသတွင်းရှိ မွတ်စလင်နိုင်ငံများအတွက် ရေလှောင်ကန်တစ်ခုဖြစ်ပြီး လက်ရှိ အခြေ အနေတွင် ဤဒေသတွင် မတည်ငြိမ်မှု၏ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ရန်လိုသောနှင့် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမူဝါဒများကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။
IRGC ရေတပ်က ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို သတိကြီးစွာ ထိန်းချုပ်ထားပြီး ရေကြောင်းသွားလာမှု ဘေးကင်း လုံခြုံ စေရန်နှင့် စနစ်တကျဖြစ်စေရန် စဉ်ဆက်မပြတ်၊ ခိုင်မာပြီး အပြည့်အဝ အာဏာဖြင့် ဆက်လက် လုပ်ဆောင် နေကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment