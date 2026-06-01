ဆွေးနွေးပွဲများအတွင်း လက်ဘနွန်ကို တိုက်ခိုက်ရန် အမေရိကန် မှ မီးစိမ်းပြ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Farsnews၏အစီရင်ခံစာအရ The Jerusalem Post သတင်းစာက အစ္စရေးအရာရှိများသည် လက်ဘနွန်ကို မိမိ တို့၏စစ်ဆင်ရေးများကို တိုးချဲ့ရန် လိုအပ်သော ခွင့်ပြုချက်များကို အမေရိကန်ထံမှ ရရှိခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်။ အစ္စရေးနှင့် လက်ဘနွန်အရာရှိများအကြား ဆွေးနွေးပွဲများအပြင် အီရန်နှင့် အမေရိကန်ပြည် ထောင်စုအကြား လက်ဘနွန်စစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်ရန် ဆွေးနွေးပွဲများသည် ဆက်လက်လုပ် ဆောင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇီယွန်နစ် မီဒီယာက အမေရိကန်အရာရှိတစ်ဦးကို ကိုးကား၍ "အစ္စရေးသည် ၎င်း၏အရပ်သားများအပေါ် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက စဉ်ဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်မှုများကို သည်းခံလိမ့်မည်ဟု မမျှော်လင့်ပါ" ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေး၏ လက်ဘနွန်အပေါ် စဉ်ဆက်မပြတ် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော ရန်လိုမှုကို ရည်ညွှန်းခြင်းမရှိဘဲ အရာရှိက ဟစ်ဇ်ဘိုလာ၏ တရားရုံးတွင် ဘောလုံးကို ပစ်ပေါက်ခဲ့ပြီး "နှစ်ဖက်စလုံးရှိ တင်းမာမှုကို လျှော့ချရန်နှင့် အရပ်သားများကို ကာကွယ်ရန် အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းမှာ ဟစ်ဇ်ဘိုလာ၏ တိုက်ခိုက်မှုများကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်ဖြစ်သည်" ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တနင်္လာနေ့တွင် အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုသည် လက်ဘနွန်ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်ကို ပိုမို ပြင်းထန်သော တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အစောပိုင်းက ဘီဘီ (နေတန်ယာဟု) သည် လက်ဘနွန်အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုများကို တိုးမြှင့်ရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် အချိန်ယူရမည်ဟု အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထံ နှစ်ဦးသဘောတူစာချွန်လွှာ တင်ပြပြီးနောက် အစ္စရေးသည် လက်ဘနွန် အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုများကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ တိုးမြှင့်ခဲ့ပုံရပြီး သဘောတူညီချက်တစ်စုံတစ်ရာ မရရှိမီ လက်ဘနွန် တွင် မိမိ၏ အဓိကရည်မှန်းချက်များကို အောင်မြင်စေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။
