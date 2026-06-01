နေတန်ယာဟုသည် အစ္စရေး၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း ဆုံးရှုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း နက်ဖ်တာလီ ဘန်နက် ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Farsnews၏အစီရင်ခံစာအရ အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း နေတန်ယာဟုသည် အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် ဘင်ဂျမင် နေတန်ယာဟုကို ဝေဖန်ခဲ့ပြီး အစ္စရေး၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း ဆုံးရှုံးသွားပြီဟု ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် အစ္စရေး ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးဝန်ကြီး အီတာမာ ဘန်ဂွါးက ဘင်ဂျမင် နေတန်ယာဟု၏ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်အပေါ် ကတိကဝတ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။
ဘန်ဂွါက ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ "အားကောင်းသော ဝန်ကြီးချုပ်တစ်ဦးသည် ဖြစ်နိုင်ပါက အမေရိကန် သမ္မတအား 'ဟုတ်ကဲ့' ဟု ပြောသင့်ပြီး လိုအပ်ပါက 'မဟုတ်ပါ' ဟု ပြောသင့်ကြောင်း ကျွန်တော် ပြောခဲ့ပါတယ်" ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သူက ဆက်ပြောပါတယ်- "ထရမ့်ကို 'ငြင်းဆန်' ရမယ့်အချိန်ရောက်ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ လိုအပ်တာကို လုပ် ရမယ်။
ဇီယွန်ဝါဒီဝန်ကြီးက "ကျွန်တော်တို့ ဟစ်ဇ်ဘိုလာကို တိုက်ခိုက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တပ်ဖွဲ့တွေကို လွတ်မြောက် စေပြီး မြောက်ပိုင်း [သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ ပါလက်စတိုင်း] မှာ လုံခြုံရေးကို ပြန်လည်ထူထောင်ရမယ်" လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာ ဘေရွတ်မြို့ကို ဇီယွန်ဝါဒီတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ရပ်တန့်ဖို့ နာရီပေါင်းများစွာက နေတန်ယာဟုနဲ့ ထရမ့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းအချက်အလက်အပြည့်အစုံရှိတဲ့ သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကို ကိုးကားပြီး အစ္စရေးရေဒီယိုနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြား အာဏာပိုင်အဖွဲ့က အစိုးရဟာ ဘေရွတ်မြို့တောင်ပိုင်း ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်တွေမှာ အဓိကတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခု လုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားပေမယ့် အမေရိကန်ရဲ့ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကြောင့် နောက်ဆုံးမိနစ်မှာ စစ်ဆင်ရေးကို ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment