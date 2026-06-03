အီရန်သည် ဗင်နီဇွဲလားကဲ့သို့ ဖြုတ်ချနိုင်သော စက္ကူကျားတစ်ကောင် မဟုတ်ပါ/နေတန်ယာဟုသည် စစ်ပွဲကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် လိုလားနေ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
The Soufan Center ၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ နှင့် နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကြီးတန်း သုံးသပ်သူ ကိုလင်ကလာ့ခ်က အီရန်အပေါ် စစ်ရေးအာဏာ၏ ကန့်သတ်ချက်များကို အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီး အီရန်အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံသည် စစ်ရေးဖိအားဖြင့် လက်နက်ချရန် သို့မဟုတ် ဖြုတ်ချရန် အတင်း အကျပ်ခိုင်းစေခံရနိုင်သော နိုင်ငံမဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အယ်လ်ဂျာဇီးရာ နှင့် အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် ၎င်းက “အီရန်လူမျိုးများသည် လက်နက်ချမည်မဟုတ်ပါ။ အီရန်သည် ဗင်နီဇွဲလားကဲ့သို့ ဖြုတ်ချနိုင်သော စက္ကူကျားတစ်ကောင် မဟုတ်ပါ။” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကလာ့ခ်က စစ်ပွဲနှင့် ဒေသတွင်းတင်းမာမှုများအပေါ် မိမိ ၏ အကဲဖြတ်ချက်တွင် လက်ဘနွန်တွင် အစ္စရေး၏ စစ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများထက် ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟု၏ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေနှင့် ပိုမိုသက်ဆိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကိုလင်ကလာ့ခ် ၏အဆိုအရ နေတန်ယာဟုသည် ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ အကျိုး ဆက်များ ကို ရှောင်ရှားရန် စစ်ပွဲလေထုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ကျွန်တော်က ဒီကိစ္စကို အစ္စရေးတစ်ခုတည်းနဲ့ မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ ယူဆကြောင်း တရားစီရင်ရေးတာဝန်ခံမှုကို ရှောင်ရှားဖို့အတွက် နေတန်ယာဟု ရဲ့ စစ်ပွဲယန္တရားကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်ချက်နဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်လို့ ကျွန်တော်မြင် ပါကြောင်း ဆက်လက် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Soufan Center ရဲ့ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာက စစ်ပွဲကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်တန့်ခြင်းမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့် အခန်းကဏ္ဍကို ဆက်လက်အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီး ဝါရှင်တန်ရဲ့ ထောက်ခံမှုမရှိဘဲ ဒီလိုစစ်ပွဲမျိုး မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သူ့အဆိုအရနေတန်ယာဟု က ထရမ့် ကို စစ်ပွဲစတင်ဖို့ ဆွဲဆောင်နိုင်သလိုပဲ အမေရိကန်သမ္မတကလည်း သူ့ရဲ့ချဉ်းကပ်မှုကို ပြောင်းလဲခြင်း အားဖြင့် ဖိအားကို လျှော့ချပြီး စစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ် ဆိုထားပါတယ်။
သူ့ရဲ့ မိန့်ခွန်းရဲ့ နောက်ထပ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ ဝါရှင်တန်အနေနဲ့ မြေပြင်အခြေအနေတွေကို နားလည်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီး အမေရိကန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေဟာ စစ်ရေးအင်အား တစ်ခုတည်းနဲ့ နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်အားလုံးကို မအောင်မြင်နိုင်ဘူးဆိုတာ လက်ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း အီရန်ကို သူ့ရဲ့ နိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းပုံကို လုံးဝ ဒါမှမဟုတ် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ အတင်းအကျပ် ဖိအားပေးတာက ပထဝီနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ အီရန်ရဲ့ စွမ်းရည်တွေနဲ့ မကိုက်ညီဘူးလို့ သူက ထောက်ပြခဲ့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment