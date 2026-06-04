ရှီအဟ် ကမ္ဘာအတွက် ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှု တစ်ခု ၊ အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ရှိက်ခ် အစ်ဟာက် ဖယာဆ် နဂျဖီ ကွယ်လွန်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ရှီအဟ် ကမ္ဘာတွင် ထင်ရှားသောပညာရှင်များထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် ကျော်ကြားသော ပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ရှိက်ခ် အစ်ဟာက် ဖယာဆ် နဂျဖီ သည် အီးဒ်ဒေဂဒီးရ် နေ့ထူးနေ့မြတ် တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး အလ္လာဟ် ထံပြန်သွားလေပြီ။
ဤဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသော မရ်ဂျအ် သည် မိမိ ၏ ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိသော ဘဝ၏ ဆယ်စုနှစ်များစွာကို သန့်စင်သော အစ္စလာမ်ဘာသာ သွန်သင်ချက်များကို မြှင့်တင်ခြင်း၊ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ၏ သွန်သင်ချက် များ ကို ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ကျောင်းသားများကို ပညာပေးခြင်းနှင့် ယုံကြည်သူများ၏ ဘာသာရေးနှင့် ဓမ္မသတ် ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို အဖြေပေးခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ရှီအဟ် ကမ္ဘာတွင် ဩဇာကြီးမားသော ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးအဖြစ် လူသိများခဲ့ပါတယ်။
ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ရှိက်ခ် အစ်ဟာက် ဖယာဆ် နဂျဖီ အီးဒ်ဒေ ဂဒီးရ် ၊ ဝေလာယသ် နှင့် အေမာမ်မသ် ဆိုင်ရာ အီးဒ်တွင် ကွယ်လွန်ခြင်းသည် ဘာသာရေးနှင့် လောကီအသိုင်းအဝိုင်းများကြားတွင် ကျယ် ပြန့်သော သက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ သိပ္ပံ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များစွာသည် ဤကြီးကျယ်သော ပညာရှင်၏ ဆုံးရှုံးမှုကို အစ္စလာမ်ကမ္ဘာအတွက် ကြီးမားသော ဆုံးရှုံးမှုအဖြစ် ဖော်ပြကာ ဝမ်းနည်းကြောင်း သဝဏ်လွှာများ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။
အာဖဂန်နစ္စတန်မှ ကြွလလာသည့် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ရှိက်ခ် အစ်ဟာက် ဖယာဆ် နဂျဖီ သည် နဂျဖ်ဖေအရှ်ရဖ် ၏ ဟောင်ဇေတွင် သိပ္ပံဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ဘာသာရေးသိပ္ပံ ကျောင်းသား မျိုးဆက်များစွာကို ပညာပေးရာတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့ပြီး ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ရှိက်ခ် အစ်ဟာက် ဖယာဆ် နဂျဖီ ၏ လက်ရာများနှင့် ဓမ္မသတ် ရေးရာ အမြင်များသည် ပညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းများအတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းခဲ့ပါတယ်။
ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ရှိက်ခ် အစ်ဟာက် ဖယာဆ် နဂျဖီ ကွယ်လွန်ခြင်းသည် ရှီအဟ် ကမ္ဘာတွင် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း အရေးအကြီးဆုံး သိပ္ပံနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးမှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ် ပါတယ်။ ဤအတွက် သံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ရှိက်ခ် အစ်ဟာက် ဖယာဆ် နဂျဖီ ၏သိပ္ပံဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများအပြင် ရှီအဟ် အသိုင်းအဝိုင်းများအကြား ဘာသာရေး နှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးများကို ခိုင်မာစေခြင်းနှင့်လည်း ဆက်စပ်နေသော အာလင်မ်ကြီးတစ်ပါး ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment