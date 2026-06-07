  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ဒါဟီယာကို တိုးချဲ့တိုက်ခိုက်မှုများသည် အီရန်ထံမှ ပြင်းထန်သောတုံ့ပြန်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည် / ခါသန်မိုလ် အန်ဗီယာ (ဆွ)ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်

၇ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၇
News ID: 1824015
ဒါဟီယာကို တိုးချဲ့တိုက်ခိုက်မှုများသည် အီရန်ထံမှ ပြင်းထန်သောတုံ့ပြန်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည် / ခါသန်မိုလ် အန်ဗီယာ (ဆွ)ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်

ဟဇရသ်ခါသန်မိုလ်အန်ဗီယာ(ဆွ)ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ် အခြေစိုက်စခန်း၏ တပ်မှူးက ဇီယွန်နစ်စစ်တပ် သည် တောင်ပိုင်းလက်ဘနွန်နှင့် ဒါဟီယာကို တိုက်ခိုက်မှုများကို ရပ်တန့်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထိုဒေသတွင် တိုက်ခိုက်မှုများကို တိုးချဲ့ပါက သို့မဟုတ် အီရန်၏လုပ်ရပ်များကို တုံ့ပြန်ပါက အစိုးရနှင့် ၎င်း၏ထောက်ခံသူများကို ပိုမိုပြင်းထန်ပြီး ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းသော ထိုးနှက်ချက်များနှင့် ဖျက်ဆီးတိုက်ခိုက်မှုများကို ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Farsnews၏အစီရင်ခံစာအရ ခါသန်မိုလ်အန်ဗီယာ(ဆွ)ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ် ၏ တပ်မှူးက ရန်လိုသော ဇီယွန်နစ် အစိုးရ သည် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို အကြိမ်ကြိမ်ချိုးဖောက်ခြင်းဖြင့် လက်ဘနွန် ဖိနှိပ်ခံပြည်သူများ အပေါ် အစိမ်းရောင်မီးနှင့် ရာဇဝတ်ကောင်အမေရိက၏ ထောက်ခံမှုနှင့် နိုင်ငံတကာဖိုရမ်များ၏ တိတ်ဆိတ်မှုကို နေ့စဉ်နှင့်အမျှ တိုးမြှင့်နေပြီး ဖော့စဖရပ်စ်ဗုံးများအပါအဝင် တားမြစ်ထားသောလက်နက်များကို အသုံးပြုခြင်း ဖြင့် စစ်ရာဇဝတ်မှုများကို ကျူးလွန်နေကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။

အီရန်အစ္စလာမ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံမှ ယခင်သတိပေးချက်များရှိနေသော်လည်း ကလေးများကိုသတ်ဖြတ်သော ဇီယွန်နစ်အစိုးရသည် ဘေရွတ်ရှိ ဒါဟီယာကို အနီရောင်မျဉ်းအားလုံးကိုဖြတ်ကျော်ပြီး တောင်ပိုင်း လက်ဘနွန် တွင် တိုက်ခိုက်မှုများတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် ပစ်မှတ်ထားခဲ့ပါတယ်။

ဘေရွတ်ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်တွေမှာ ရာဇဝတ်မှုတွေ ကျယ်ပြန့်လာရင် သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ နယ်မြေတွေက ပစ်မှတ်တွေကို တိုက်ခိုက်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ အရင်က သတိပေးခဲ့ပါတယ်။

ဇီယွန်ဝါဒီစစ်တပ် ဟာ လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းနဲ့ ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်တွေအပေါ် တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ရပ်တန့်ရမှာ ဖြစ်ပြီး အဲဒီဒေသမှာ တိုက်ခိုက်မှုတွေ တိုးချဲ့လာရင် ဒါမှမဟုတ် အီရန်ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကို တုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင် ပိုပြီး ပြင်းထန်ပြီး ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ ထိုးနှက်ချက်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီး အစိုးရနဲ့ ထောက်ခံသူတွေကို ဖျက်ဆီးတဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေ စတင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha