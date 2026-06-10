အာဖဂန်နစ္စတန် အပေါ် ပါကစ္စတန်၏ သွေးထွက်သံယိုတိုက်ခိုက်မှုတွင် အရပ်သား ၁၃ ဦး သေဆုံး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အာဖဂန်အရာရှိများက ပါကစ္စတန်၏နယ်မြေပေါ်တွင် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် အနည်းဆုံး လူ ၁၃ ဦးသေဆုံးပြီး ၁၄ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
တာလီဘန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဇာဘီဟွတ်လာ မူဂျာဟစ်က အာဖဂန်နစ္စတန်ရှိ ခို့စ်၊ ကူနာနှင့် ပက်တီကာပြည်နယ်များကို လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများ ပစ်မှတ်ထားခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများထဲတွင် ကလေး ၁၁ ဦး၊ အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ဦး ပါဝင်ကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယခုအချိန်အထိ ပါကစ္စတန်အာဏာပိုင်များမှ တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ တရားဝင်အတည်ပြုချက် မထုတ် ပြန်ရသေးပါ။
ဖေဖော်ဝါရီလကုန်မှစ၍ ပါကစ္စတန်နှင့် အာဖဂန်နစ္စတန်တို့သည် လပေါင်းများစွာကြာ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေပြီး ရာပေါင်းများစွာ သေဆုံးခဲ့ရသည်။ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်း ပါကစ္စတန်၏လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ကဘူးလ်မှ အစ္စလာမာဘတ်မြို့ကို နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် တိုက်ပွဲများ စတင်ခဲ့ပါတယ်။
ပါကစ္စတန်က အာဖဂန်နစ္စတန်သည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်း တိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်သော စစ်သွေးကြွများ အတွက် ခိုလှုံရာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် အာဖဂန်တာလီဘန်နှင့် အဖွဲ့အစည်းအရ သီးခြား ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့နှင့် မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားသော Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ဖြစ်သည်ဟု ဆိုထား ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment