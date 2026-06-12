အီယူ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒအကြီးအကဲ နှင့် ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ အကြား အရေးကြီးသော တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်မှု

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ သည် ကြာသပတေးနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် EU နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒအကြီးအကဲ ကာယာ ကားလပ်စ် နှင့် ဖုန်းဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ဆွေးနွေးပွဲအတွင်း အီရန်နိုင်ငံ၏ ဒေသအသီးသီးကို အမေရိကန်၏ တိုက်ခိုက်မှုများအပြီး ပေါ်ပေါက်လာသော ဒေသတွင်းအခြေအနေနှင့် ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို အသေးစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဤအခါသမယတွင် အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက မကြာသေးမီက အမေရိကန်၏ စစ်ရေးလုပ်ဆောင်မှုကို ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချခဲ့ပြီး ဤလုပ်ရပ်များ သည် ကုလသမဂ္ဂပဋိဉာဉ်စာတမ်း၊ နိုင်ငံတကာဥပဒေနှင့် အမျိုးသား အချုပ်အခြာအာဏာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤတိုက်ခိုက်မှုများသည် လက်ရှိအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအခြေအနေကို လက်တွေ့အားဖြင့် ပျက်ပြယ်စေပြီး အမေရိကန်သည် အန္တရာယ်ရှိသော အခြေအနေများနှင့် အကျိုးဆက်များအတွက် အပြည့်အဝတာဝန်ယူရမည်ဟု အီရန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး က ဆက်လက် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ က ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ ဤအစီအမံများနှင့် ပတ်သက်၍ တိတ်ဆိတ် နေခြင်းကိုလည်း ဝေဖန်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၏ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်းနှင့် တိတ်ဆိတ် နေခြင်း သည် ဒေသတွင်းတွင်သာမက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပါ မတည်ငြိမ်မှုနှင့် မငြိမ်မသက်မှုများ တိုးပွားလာ စေနိုင် ကြောင်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment