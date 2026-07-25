ထရမ့်က ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့် အရပ်ဘက် နျူကလီးယား သဘောတူညီချက်ကို အစ္စရေးနှင့် ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်မှု ဖြင့် ချိတ်ဆက်သတ်မှတ်လိုက်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်လ် ထရမ့်သည် ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့် ချုပ်ဆိုရန် စီစဉ်ထားသော အရပ်ဘက် နျူကလီးယား သဘောတူညီချက်ကို ရီယာဒ် အစိုးရက အစ္စရေးနှင့် သံတမန် ဆက်ဆံရေး ပုံမှန်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနှင့် ချိတ်ဆက်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။
ထရမ့်က လူမှုကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် ထုတ်ပြန်ချက်တွင် အမေရိကန်နှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျအကြား ဆွေးနွေးနေသော အရပ်ဘက် နျူကလီးယား သဘောတူညီချက်သည် ဆော်ဒီအာရေဗျက အစ္စရေးနှင့် ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ပြီး အဘရာဟမ် သဘောတူညီချက်များတွင် ပါဝင်မှသာ ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်ဟု ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက အဆိုပြုထားသော သဘောတူညီချက်သည် လုံးဝ ငြိမ်းချမ်းရေး ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာ ဖြစ်မည်ဖြစ်ပြီး ယင်းအောက်တွင် ဆော်ဒီအာရေဗျအား ယူရေနီယမ် အဆင့်မြှင့်သန့်စင်ခြင်း မည်သည့် ပုံစံမျိုးမဆို ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတက ထပ်မံ၍ အမေရိကန် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျအကြား ပြင်ဆင်နေသော အဆိုပါ သဘောတူညီချက်တွင် ယူရေနီယမ် အဆင့်မြှင့်သန့်စင်မှုနှင့် ပတ်သက်သော မည်သည့်အချက်မျှ ထည့်သွင်းမည်မဟုတ်ကြောင်း ၎င်းကို အရပ်ဘက် သို့မဟုတ် စစ်ရေးမဟုတ်သော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာ အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
ထရမ့်က အဆင့်မြှင့်သန့်စင်မှု မပါဝင်သော အရပ်ဘက် နျူကလီးယား အစီအစဉ်များကို အမေရိကန်အနေဖြင့် ကန့်ကွက်စရာမရှိကြောင်းလည်း ဆိုခဲ့ပြီး၊ အီရန်၊ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု (UAE) နှင့် အခြားနိုင်ငံအချို့တွင်လည်း ထိုကဲ့သို့သော ငြိမ်းချမ်းရေး ရည်ရွယ်ချက်ရှိ နျူကလီးယား အစီအစဉ်များကို အသုံးပြုနေကြကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် ထရမ့်က ယင်းသဘောတူညီချက်၏ နောက်ဆုံးအတည်ပြုချက်သည် ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ အဘရာဟမ် သဘောတူညီချက်များတွင် ပါဝင်လာခြင်းနှင့် အစ္စရေးနှင့် ဆက်ဆံရေး ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း တို့အပေါ် မူတည်နေမည်ဟု ထပ်မံအလေးပေး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment