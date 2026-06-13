အမေရိကန်က အီရန်၊ အာဖဂန်၊ ဂျော်ဂျီယာနှင့် တူရကီ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများကို ဗဟိုအာဖရိကသို့ စေလွှတ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အီရန်၊ အာဖဂန်၊ ဂျော်ဂျီယာနှင့် တူရကီလူမျိုးများ အပါအဝင် အမေရိကန်မှ နှင်ထုတ်ခံရသော ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်သူများကို တင်ဆောင်လာသော အမေရိကန်လေယာဉ်တစ်စင်းသည် ဗဟိုအာဖရိကသို့ ထွက်ခွာသွားပြီဟု အေဂျင့်ဖရန့်စ်ပရက်စ်က သောကြာနေ့တွင် လေယာဉ်ခရီးစဉ်ဒေတာနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေတစ်ဦးကို ကိုးကား၍ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အကျိုးအမြတ်မယူသော Human Rights First ၏ တွဲဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ICE Flight Tracker ၏ အဆိုအရ လေယာဉ်သည် ကြာသပတေးနေ့ညတွင် လူဝီစီယားနားပြည်နယ်၊ အလက်ဇန္ဒရီးယားမှ ထွက်ခွာခဲ့ပြီး ဂါနာတွင် ရပ်တန့်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။
အမေရိကန် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေ အယ်လ်မာဒေးဗစ်က ဂါနာတွင် မည်သူ့ကိုမဆို နှင်ထုတ်မည် သို့မဟုတ် နှင်ထုတ်ခံရသူအားလုံးကို ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံသို့ ပို့ဆောင်မည်ကို မသေချာသေးကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ထရမ့်အစိုးရသည် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများကို နှိမ်နင်းရာတွင် ပိုမိုတင်းကျပ်လာပြီး ဥပဒေအကာအကွယ်ဖြင့်ပင် လူများကို နှင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
နှင်ထုတ်ခံရသူများနှင့် ရှေ့နေများသည် ဂါနာတွင် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော ဆက်ဆံမှုနှင့် အီကွေ တိုးရီးယားဂီနီတွင် အကန့်အသတ်မရှိ ထိန်းသိမ်းခံရကြောင်း သတင်းပို့ခဲ့ကြပါတယ်။
အမေရိကန်တရားသူကြီးများက ၎င်းတို့၏နေရပ်နိုင်ငံများ၌ အန္တရာယ်များနှင့် ရင်ဆိုင်ရကြောင်း ပြောကြားခဲ့ သော်လည်း နှင်ထုတ်ခံရသူအချို့ကိုလည်း ဂါနာနှင့် အီကွေတိုးရီးယားဂီနီမှ ၎င်းတို့၏နေရပ်နိုင်ငံများသို့ ပြန်ပို့ ခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment