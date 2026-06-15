အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေး နှင့် ဂျပန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့သည် တယ်လီဖုန်းဖြင့် စကားပြောဆို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRIBသတင်းအေဂျင်စီ၏ အဆိုအရ အီရန် အစ္စလာမ္မစ်သမ္မတနိုင်ငံနှင့် ဂျပန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ တယ်လီဖုန်းဖြင့် စကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား သတင်းအေဂျင်စီ၏ နိုင်ငံတကာ ဝန်ဆောင်မှု အရ၊ ဒီစာချွန်လွှာရဲ့ အရေးအကြီးဆုံး အပိုဒ်တွေကို ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကို ရှင်းပြရင်းနဲ့ နှစ်နိုင်ငံကြား စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကဏ္ဍသစ်ရဲ့ စာမျက်နှာသစ်ကို အကောင် အထည်ဖော်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးသည် Islamabad Memorandum (အစ္စလာမာဘတ် စာချွန်လွှာ ) ကို ကြိုဆိုပြီး ဒေသတွင်း အကျပ်အတည်းများ ဖြေရှင်းရေး နည်းလမ်းတွင် အရေးကြီးသော ခြေလှမ်းအဖြစ် ဖော်ပြပြီး ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် အကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေး ပြောကြား ခဲ့ပါ တယ်။
ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အနာဂတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်နိုင်ငံအကြား နီးကပ်သော ဆက်ဆံရေးနှင့် ညှိနှိုင်းမှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း နှစ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးများ က အလေးပေးပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment