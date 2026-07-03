ထရမ့်အစိုးရ အကျပ်အတည်းကြုံတွေ့နေရ ၊ နောက်ထပ်ထိပ်တန်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ဦး ရာထူးမှနုတ်ထွက်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ဥရောပနှင့် အာဖရိကရှိ အမေရိကန်စစ်တပ်များ၏ တပ်မှူး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခရစ္စတိုဖာ ဒိုနာဟူးသည် ရာထူးမှနုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ပတ် ဟက်စ်ဆက်သည် ပင်တဂွန်တွင် ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခု လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် သူ၏ရာထူးမှ နုတ်ထွက်မှု ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဒိုနာဟူးသည် ကြာသပတေးနေ့တွင် ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဝီစ်ဘာဒန်မြို့ရှိ Killykazerne စစ်စခန်းတွင် ကျင်းပသော အခမ်းအနားတွင် မိမိ ၏တာဝန်များကို တပ်မှူးအသစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အလက်ဆစ် ဂရီနစ်ဗစ်ချ်ထံ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း Rossiya Today မှ သတင်းပို့ထားပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဒိုနာဟူးသည် ယခင်က အမေရိကန်စစ်တပ်၏ အထက်တန်း Delta Force နှင့် Fort Bragg ရှိ 82nd Airborne Division ကို ဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို သမ္မတဟောင်း ဂျိုးဘိုင်ဒင်က ရာထူးခန့်အပ်ခဲ့ပေမယ့် ၁၈ လလောက်ပဲ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ပုံမှန်ထက် ပိုတိုတဲ့ကာလလို့ ယူဆရပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ သူ့ရဲ့ ရာထူးကနေ နုတ်ထွက်မှုဟာ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ပတ်ဟက်ဆက်က ပင်တဂွန်မှာ အကြီးတန်း စစ်ဘက်အရာရှိတွေကို ကျယ်ပြန့်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေအကြောင်း ပြောဆို နေချိန်မှာ ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဒါမှမဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အမိန့်တွေကို မထောက်ခံတဲ့ အရာရှိတွေကို ဖယ်ရှားချင်တယ်လို့ သတင်းတချို့က ဖော်ပြပါတယ်။
အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဌာနက ရေတပ်ဦးစီးချုပ် ဂျွန်ဖယ်လွန်ရဲ့ ရာထူးကနေ နုတ်ထွက်မှုကို အရင်က အတည်ပြုခဲ့ပြီး မကြာသေးမီက သတင်းတွေမှာလည်း အမေရိကန်နယ်စပ်ကင်းလှည့်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ အကြီးအကဲရဲ့ ရာထူးကနေ နုတ်ထွက်မှုကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အမည်မဖော်လိုတဲ့ ပင်တဂွန်အရာရှိတစ်ဦးက ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဒိုနာဟူးရဲ့ ရာထူးကနေ နုတ်ထွက်မှုကို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆုံးဖြတ်ချက်အဖြစ် ဖော်ပြပြီး ဖိအားတစ်စုံတစ်ရာ မပေးခဲ့ပေမယ့် ဂျာမန်သတင်းဌာနရဲ့ အဆိုအရ ပင်တဂွန်က ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားဝင်မှတ်ချက်ပေးဖို့ ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
စောင့်ကြည့်သူတွေရဲ့ အဆိုအရ ဒီလုပ်ရပ်ဟာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအရေအတွက် လျှော့ချပြီး စစ်ဘက်အမိန့် ပေးဖွဲ့စည်းပုံကို ကန့်သတ်တဲ့ ဘိုင်ဒင်ခေတ် မူဝါဒနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။
တပ်မှူးသစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အလက်ဆစ် ဂရင်ကီဝစ်ဇ်က ဤပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူ ဥရောပနှင့် အာဖရိကရှိ အမေရိကန်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကွပ်ကဲမှုရာထူးကို လေးပွင့်အဆင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမှ သုံးပွင့်အဆင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအထိ လျှော့ချခဲ့ပြီး ၎င်းသည် တပ်မှူးသစ်၏ အာဏာနှင့် နေတိုးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဤအခြေအနေများကြောင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ဥရောပတွင် ၎င်း၏စစ်ရေးတည်ရှိမှုကို တဖြည်းဖြည်း လျှော့ချနိုင်သည်ဟူသော အငြိမ်းစားအမေရိကန်စစ်ဘက်အရာရှိများနှင့် ဥရောပ မဟာမိတ်များ ကြား စိုးရိမ်မှုများ တိုးပွားလာခဲ့သည်။ အစောပိုင်းတွင် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်၏ ညွှန်ကြားချက်များအရ ဂျာမနီမှ အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၅၀၀၀ ခန့်ကို ရုပ်သိမ်းရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်း များအရ ဧပြီလလယ်အထိ ဥရောပတွင် အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၈၆၀၀၀ ခန့် တပ်စွဲထားပြီး ၎င်းတို့အနက် ၃၉၀၀၀ ခန့်သည် ဂျာမနီတွင် ရှိနေပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment