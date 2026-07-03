အီရန်နိုင်ငံက အာဇာနည် တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီး ၏ ဈာပနအခမ်းအနားမတိုင်မီ အမေရိကန်နှင့် ဇီယွန်နစ် အစိုးရကို သတိပေး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ ၏ ဈာပနအခမ်းအနား မစတင်မီတွင် ခါသန်မိုလ်အန်ဗီယာ (ဆွ) ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ် ၏ တပ်မှူး အလီ အဗ်ဒိုလ္လာဟ်ဟီ က အမေရိကန်နှင့် ဇီယွန်နစ် အစိုးရကို သတိပေးပြောကြားခဲ့ပြီး၊ အီရန်အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ခြိမ်းခြောက်မှု သို့မဟုတ် ကျူးကျော်မှုမှန်သမျှကို “ပြင်းထန်သော၊ ချက်ချင်းသောနှင့် ပြတ်သားသော” တုံ့ပြန်မှုဖြင့် တုံ့ပြန်သွားမည်ဟု ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းက အီရန်၏ ရန်သူများအား မှားယွင်း သော တွက်ချက်မှုများ သို့မဟုတ် စွန့်စားလိုသည့် လုပ်ရပ်များ မပြုလုပ်ကြရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ ဈာပနအခမ်းအနားကို ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့တွင် တီဟီရန် မြို့၌ စတင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ အခမ်းအနား အဆင့်ဆင့် ပြုလုပ်ပြီးနောက် မရှ်ဟဒ်မြို့တွင် သင်္ဂြိုဟ်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ကွမ်းမြို့နှင့် အီရတ်နိုင်ငံတို့တွင်လည်း အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားများ ဆက်လက်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းတွင် အီရန်အာဏာပိုင်များက လုံခြုံရေးအစီအမံများကို ပိုမိုတင်းကျပ်စေခဲ့ပြီး၊ အခမ်းအနား ကာလအတွင်း တီဟီရန် နှင့် မရှ်ဟဒ်အပါအဝင် မြို့အချို့၏ လေပိုင်နက်ကို ယာယီကန့်သတ်သွားမည်ဟု ကြေညာ ခဲ့ပါတယ်။
ဤသတိပေးချက်သည် အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ ကလည်း အီရန်ပြည်သူများ သို့မဟုတ် အီရန်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပေါ် မည်သည့်ခြိမ်းခြောက်မှုမဆို ရှိလာပါက အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ သည် “ချက်ချင်းနှင့် အင်အားအပြည့်ဖြင့်” တုံ့ပြန်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် ထွက်ပေါ် လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းပြောကြားချက်မှာ မကြာသေးမီက ဇီယွန်နစ်အစိုးရ၏ စစ်ဝန်ကြီးက အီရန်၏ အမြင့်ဆုံးခေါင်းဆောင်ကြီး အသစ် အပေါ် ခြိမ်းခြောက်သည့် ပြောဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းနောက်ပိုင်း ထွက်ပေါ် လာ ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment