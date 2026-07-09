မရှ်ဟဒ်မြို့ရှိ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး၏ စျာပနတွင် ပြည်သူများက ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒများကို ဖော်ထုတ်ပြသ

၉ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၁၈:၁၇
News ID: 1837969
အဗ်နာ ။ ။ မရှ်ဟဒ်မြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး၏ စျာပနအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာကြသော ပြည်သူများက ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒနှင့် ခံစားချက်များကို ဖော်ထုတ်ပြသခဲ့ကြပါတယ်။ တက်ရောက်သူများက ၎င်းတို့၏ တောင်းဆိုချက်များ အင်န်ရှာအလ္လာဟ် မကြာမီ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်မည် ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ ထို့အပြင် အီရန်စစ် တပ်ဖွဲ့များဘက်မှလည်း မိမိတို့၏ တုံ့ပြန်မှုကို အချိန်မရွေး ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ဆိုထားပါတယ်။ ထိုနည်းတူကွမ်းမြို့ စျာပနအခမ်းအနားတွင် ပါဝင်သူများက ထရမ့် နှင့် နေတန်ယာဟု သဘာဝ အတိုင်း မသေရ ပဲ အသတ်ခံရခြင်း ကြောင့် သေရမည်ဟု အီရန် အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေး အစောင့်တပ်ထံ ထုတ်ဖော်တောင်းဆို ခဲ့ကြပါတယ်။
Your Comment