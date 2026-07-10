  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. ဗီ ီယုိ

အေမာမ် ရှဟီးဒ်၏ ဈာပနအခမ်းအနားတွင် ဟောင်ဇေအေလ်မီယေ ဌာနများ၏ ဝန်ဆောင်ပေးမှု ။ ။ video

၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၅
News ID: 1838381
အေမာမ် ရှဟီးဒ်၏ ဈာပနအခမ်းအနားတွင် ဟောင်ဇေအေလ်မီယေ ဌာနများ၏ ဝန်ဆောင်ပေးမှု ။ ။ video

အဗ်နာ ။ ။ အာယာသွလ္လာဟ် စအာဒသ် ပရ်ဝရ် ၏ အကျင့်စာရိတ္တနှင့် နာမ်ပိုင်း ရေးရာ အထူးပြုဗဟိုဌာနသည် အေမာမ် ရှဟီးဒ်၏ ဈာပနအခမ်းအနားကျင်းပသည့်နေ့တွင် အီရန်နိုင်ငံ၏ ကြီးမြတ်သောပြည်သူလူထုနှင့်အတူ ပါဝင်ကာ ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ (ရ.ဟ) အား ဂုဏ်ပြုကျေးဇူးဆပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုပါဗဟိုဌာနသည် ဈာပန လှည့်လည်ပို့ ဆောင် သည့် လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် ယာယီတဲ တစ်ခု ဖွင့်လှစ်၍ တက်ရောက်လာသော စျာပန လိုက်ပို့ သူ ဧည့်သည်များနှင့် ပြည်သူများအား အမျိုးမျိုးသော ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်ခဲ့ကြပါတယ်။

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha