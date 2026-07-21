လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းရှိ «မဂ်ဒလ်စလ်မ်» မြို့ငယ် တွင် အာဇာနည် ၄၄ ဦး၏ ဈာပန နှင့် ပြည်သူတို့၏ ကြံ့ကြံ့ခံရပ်တည်မှု

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
လက်ဘနွန်သတင်းစာဆရာ အိုမာ နာရှာဘေ သည် ၎င်း၏ ဆောင်းပါးတွင် မဂ်ဒလ်စလ်မ်မြို့ငယ်၌ ကျင်းပခဲ့သော အာဇာနည် ၄၄ ဦး၏ ဈာပနအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံကို ရေးသားထားပြီး၊ အဆိုပါအခမ်းအနားကို စစ်ပွဲ၏ အကျိုးဆက်များကို ရင်ဆိုင်လျက်ရှိသော လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်း ပြည်သူများ၏ မယိမ်းယိုင်သော ရပ်တည်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည့် သင်္ကေတ အဖြစ် ဖော်ပြထားပါတယ်။
၎င်း၏ ရေးသားချက်အရ စစ်ပွဲအတွင်း အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့သည့် မဂ်ဒလ်စလ်မ်မြို့ခံ ၄၄ ဦး၏ ဈာပနအခမ်းအနားကို ပြည်သူအများအပြား တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခမ်းအနားတွင် မိမိတို့၏ သားသမီးဓာတ်ပုံများကို ကိုင်ဆောင် ထားသော မိခင်များ၊ ဖခင်များ၏ ရုပ်ကလာပ်ကို လိုက်ပါပို့ဆောင်နေသော ကလေးငယ်များနှင့် စစ်ဒဏ်ရာများ ရရှိထားသော်လည်း အခမ်းအနားစီစဉ်မှုတာဝန်ကို ဆက်လက်ထမ်းဆောင်နေသော ဒဏ်ရာရသူများကို တွေ့မြင်ခဲ့ရကြောင်း ရေးသားထားပြီး၊ ထိုမြင်ကွင်းများသည် လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်း ပြည်သူများ၏ သည်းခံမှုနှင့် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းကို ထင်ဟပ်စေသည် ဟု ဆိုထားပါတယ်။
ထို့အပြင် ဆောင်းပါးတွင် မဂ်ဒလ်စလ်မ်မြို့၌ အများပြည်သူသုံး အဆောက်အအုံများနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ နေရာများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့် အခြေအနေများ၊ ထို့အပြင် အာဇာနည်မိသားစုများက ဈာပန တက်ရောက် လာသူများကို ဧည့်ခံကျွေးမွေးခဲ့သည့် အကြောင်းတို့ကိုလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏ အဆုံးတွင် စာရေးသူက စစ်ပွဲကြောင့် ဒုက္ခဆင်းရဲမှုများနှင့် ပျက်စီးမှုများကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသော်လည်း မဂ်ဒလ်စလ်မ်မြို့ငယ်သည် ပြည်သူများ၏ မယိမ်းယိုင်သော စိတ်ဓာတ်နှင့် ကြံ့ကြံ့ခံရပ်တည်မှု၏ သင်္ကေတအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး၊ ထိုအာဇာနည်များ၏ အမှတ်တရသည် လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်း ပြည်သူတို့၏ စုပေါင်း မှတ်ဉာဏ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်လာခဲ့ပြီ ဟု အလေးအနက် ဖော်ပြထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment