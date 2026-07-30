မဟ်ရန်နယ်စပ်တွင် ကားများဖြင့် ပြည့်ကျပ်နေ၊ အရ်ဗအီးန် ဇေယာရသ် ခရီးစဉ် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆက်လက် ပြုလုပ်နေ ။ ။ Photos
၃၀ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၁၇:၅၇
News ID: 1846762
အဗ်နာ ။ ။ အီရန်နိုင်ငံ မဟ်ရန်နယ်စပ်၌ အရ်ဗအီးန် ဇေယာရသ် ခရီးစဉ် အတွက် ကားအစီးရေများစွာ စုဝေးလာ သဖြင့် နယ်စပ်ဂိတ် ၆ ခုလုံး၏ ကားရပ်နားနေရာများ ပြည့်ကျပ်နေကြောင်း သိရပါတယ်။ ကရ်ဗလာ မြို့သို့ ဦးတည်သည့် လမ်းကြောင်းများတွင်လည်း ဇေယာရသ် ပြုသူများဖြင့် စည်ကားနေပြီး နှစ်စဉ်ကျင်းပသည့် အရ်ဗအီးန် နာမ်ပိုင်း ရေးရာ ခရီးစဉ်မှာ အရှိန်အဟုန်အပြည့်ဖြင့် ဆက်လက်ပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။
Your Comment