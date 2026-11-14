အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
လာမည့်နှစ်များအတွင်း ပင်လယ်ကွေ့ဒေသရှိ အာရပ်နိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးသည် ဘဏ္ဍာငွေဖြည့်ဆည်းရန် ပိုမိုကြီးမားသော လိုအပ်ချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းမှာ အဆိုပါနိုင်ငံများ၏ ဝင်ငွေများ လျော့နည်းလာပြီး အချို့နိုင်ငံများတွင် ဘတ်ဂျက်လိုငွေများ တိုးမြင့်လာမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
အလ်အရဘီ အလ်ဂျဒီဒ် သတင်းစာ၏ ဖော်ပြချက်အရ အဆိုပါဘဏ္ဍာရေးဖိအားများသည် ကြီးမားသော ကြွေးမြီများ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည့် အချိန်ကာလနှင့်လည်း တိုက်ဆိုင်နေမည်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုအခြေအနေတွင် ဒေသတွင်းအစိုးရများသည် ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် စီမံကိန်းများအတွက် လိုအပ်သော ဘဏ္ဍာငွေများကို ဖြည့်ဆည်းရန် ကြိုးပမ်းနေသကဲ့သို့ ၎င်းတို့၏ ဘဏ္ဍာရေးအရန်ငွေများကိုလည်း ထိန်းသိမ်းထားရန် လိုအပ်နေပါတယ်။
ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ချေးငွေအာမခံနှင့် ဘဏ္ဍာရေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းဖြစ်သည့် အလီယန့်ဇ် ထရိတ်ဒ် က ပြုစုထားသော လေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ ၂၀၂၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ပင်လယ်ကွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ စုစုပေါင်း ဘဏ္ဍာရေးလိုငွေသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၇၅ ဘီလီယံအထိ ရှိလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
ထိုကာလအတွင်း သက်တမ်းစေ့မည့် ကြွေးမြီပမာဏ ဒေါ်လာ ၂၄၇ ဘီလီယံကိုပါ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပါက ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၏ ဘဏ္ဍာငွေဖြည့်ဆည်းရန် လိုအပ်ချက်သည် စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၇၂၂ ဘီလီယံအထိ မြင့်တက်လာမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘဏ္ဍာငွေလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းရန် ချေးငွေထုတ်ယူခြင်း နှင့် အရန်ငွေများ အသုံးပြုခြင်း
အဆိုပါလေ့လာမှုအရ ဒေသတွင်းအစိုးရများသည် စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၅၃၄ ဘီလီယံခန့် တန်ဖိုးရှိသော ကြွေးမြီစာချုပ်များ (Debt Securities) ကို ထုတ်ဝေမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ ယင်းပမာဏအနက် ဒေါ်လာ ၃၀၅ ဘီလီယံကို နိုင်ငံတကာဈေးကွက်များမှ ရယူမည်ဖြစ်ပြီး ဒေါ်လာ ၂၂၈ ဘီလီယံကို ပြည်တွင်းဈေးကွက်များ သို့မဟုတ် သီးသန့်ရောင်းချမှုများမှတစ်ဆင့် ရယူမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ယင်းပမာဏတွင် သက်တမ်းစေ့လာသော ကြွေးမြီများကို ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်နှင့် အသစ်ပြန်လည်ချေးယူရန်အတွက် ဒေါ်လာ ၂၃၂ ဘီလီယံခန့် ပါဝင်ပြီး ကြွေးမြီအသစ်အဖြစ် ချေးယူမည့်ပမာဏမှာ ဒေါ်လာ ၃၀၁ ဘီလီယံနီးပါး ရှိမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် ဒေသတွင်းအစိုးရများသည် လိုအပ်သော ဘဏ္ဍာငွေများ ရရှိရန်အတွက် နိုင်ငံခြားငွေကြေးအရန်ငွေများထဲမှ ဒေါ်လာ ၁၂၅ ဘီလီယံခန့်ကို ထုတ်ယူသုံးစွဲမည်ဟု မျှော်မှန်းထားသည်။ ထို့ပြင် နိုင်ငံတော်ဓနရန်ပုံငွေများ (Sovereign Wealth Funds) မှလည်း ဒေါ်လာ ၉၀ ဘီလီယံအထိကို အစိုးရဘတ်ဂျက်များနှင့် ဘဏ္ဍာရေးအရင်းအမြစ်များအတွက် ခွဲဝေပေးနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ယင်းအရင်းအမြစ်များကို နောက်ဆုံးအဆင့် ဘဏ္ဍာငွေဖြည့်ဆည်းရေး နည်းလမ်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေများ မတူညီကြသည့်အတွက် ၎င်းတို့၏ ဘဏ္ဍာငွေလိုအပ်ချက်များသည် ဘတ်ဂျက်လိုငွေနှင့် သက်တမ်းစေ့ကြွေးမြီများ၏ စုစုပေါင်းပမာဏထက်ပင် ကျော်လွန်နေပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု (UAE) သည် မိမိနိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာငွေလိုအပ်ချက်ထက် ဒေါ်လာ ၃၂ ဘီလီယံ ပိုမိုများပြားသော ကြွေးမြီစာချုပ်များကို ထုတ်ဝေမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး ယင်းမှတစ်ဆင့် အရေးပေါ်ဘဏ္ဍာရေးအရန်ငွေများ ဖွဲ့စည်းထားမည်ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် ဘာရိန်းနိုင်ငံသည် ဘဏ္ဍာငွေဖြည့်ဆည်းမှု မပြည့်မီသော လိုငွေ ဒေါ်လာ ၆ ဘီလီယံခန့်နှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
အကြီးမားဆုံး ဘဏ္ဍာရေးလိုငွေများမှာ ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ ကူဝိတ် နှင့် ဘာရိန်းနိုင်ငံတို့တွင် စုစည်းနေပါတယ်။
၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် ကူဝိတ်နိုင်ငံ၏ ဘတ်ဂျက်လိုငွေသည် နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး (GDP) ၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းထက် ကျော်လွန်သွားမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ကာတာနိုင်ငံအတွက် ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ဘာရိန်းနိုင်ငံအတွက် ၉ ရာခိုင်နှုန်း ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
အဆိုပါခန့်မှန်းချက်များသည် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးအစိုးရတို့က အီရန်နိုင်ငံအပေါ် ဆင်နွှဲနေသော စစ်ပွဲနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဝင်ငွေလျော့နည်းမှုများ၊ ကုန်ကျစရိတ်မြင့်တက်မှုများနှင့် ဆက်နွှယ်နေပါတယ်။
အလီယန့်ဇ်၏ လေ့လာမှုအရ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို တစ်လကြာ လုံးဝပိတ်ထားရပါက ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၏ ဘဏ္ဍာရေးလိုငွေသည် ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး၏ ၁ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ညီမျှသော ပမာဏအထိ ထပ်မံတိုးလာမည်ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
ဘာရိန်းနိုင်ငံသည် ကြွေးမြီဖိအားဒဏ်ကို အခံရနိုင်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာခြင်း
ဘာရိန်းနိုင်ငံသည် ဒေသတွင်းရှိ အခြားနိုင်ငံများထက် ချေးငွေယူရမှုနှင့် ကြွေးမြီများအတွက် ဘဏ္ဍာငွေကုန်ကျစရိတ် မြင့်တက်လာမှုတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် ဖိအားများကို ပိုမိုရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ ဘာရိန်းနိုင်ငံ၏ ဗဟိုအစိုးရကြွေးမြီသည် နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး၏ ၁၃၄ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ညီမျှနေသည်။ ထို့အပြင် ဘာရိန်းနိုင်ငံ၏ ဘတ်ဂျက်ကို မျှတစေရန် လိုအပ်သော ရေနံဈေးနှုန်းမှာ တစ်စည်လျှင် ဒေါ်လာ ၁၆၁ အထိ ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
ထိုနိုင်ငံ၏ ကြွေးမြီစာချုပ်များအပေါ် အတိုးနှုန်းကွာဟချက်လည်း မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး ၁၀ နှစ်သက်တမ်းရှိ အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့် ထုတ်ဝေထားသော ဘာရိန်းအစိုးရငွေချေးစာချုပ်များ၏ အတိုးနှုန်းမှာ ၈.၃ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
အလီယန့်ဇ်၏ လေ့လာမှုအရ ဘာရိန်းနိုင်ငံ၏ ကြွေးမြီစာချုပ်များအပေါ် အတိုးနှုန်းကွာဟချက်သည် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်မတိုင်မီ ၁ ရာခိုင်နှုန်းမှတ်ကျော်အထိ ထပ်မံမြင့်တက်လာနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
ထို့အပြင် ဘာရိန်းနိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာငွေဖြည့်ဆည်းရန် မပြည့်မီသော လိုငွေပြဿနာသည် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါက အဆိုပါနိုင်ငံသည် ဘဏ္ဍာရေးအထောက်အပံ့အသစ်များ လိုအပ်လာနိုင်ကြောင်းလည်း အစီရင်ခံစာက သတိပေးထားပါတယ်။
ဘဏ္ဍာရေးပိုငွေ လျော့နည်းလာခြင်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းကြောင်း ပြောင်းလဲလာခြင်း
ဘဏ္ဍာရေးဖိအားများသည် အစိုးရဘတ်ဂျက်များတွင်သာ ကန့်သတ်မနေပါ။
ပင်လယ်ကွေ့ဒေသရှိ အာရပ်နိုင်ငံများ၏ လက်ရှိစာရင်းရှင်ပိုငွေ (Current Account Surplus) သည် တစ်နှစ်လျှင် ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဘီလီယံခန့်အထိ လျော့ကျသွားမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ယင်းသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၅ ခုနှစ်အတွင်း နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ ဒေါ်လာ ၂၀၀ ဘီလီယံခန့် ရှိခဲ့သည့် ပမာဏနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ထက်ဝက်ခန့် လျော့နည်းသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် ၂၀၂၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း အသားတင်နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (Net Foreign Direct Investment) သည် စစ်ပွဲမဖြစ်ပွားမီက အဆိုပါကာလအတွက် ခန့်မှန်းထားသည့် ပမာဏထက် ဒေါ်လာ ၁၃၆ ဘီလီယံ၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့နည်းသွားမည်ဟု မျှော်မှန်းထားပါတယ်။
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံတွင်လည်း မတ်လမှ ဩဂုတ်လအတွင်း စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်လာသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီးဆင်းမှုသည် ၂၀၂၅ ခုနှစ် အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၄၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းတွင် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံတော်ဓနရန်ပုံငွေများသည် ဝင်ငွေလျော့နည်းလာခြင်းနှင့် ဘဏ္ဍာငွေအရင်းအမြစ်များ ကန့်သတ်လာခြင်းတို့ကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန် ဒေသတွင်း၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုတိုးမြှင့်လာရန် ဦးတည်နေပါတယ်။
အဆိုပါလေ့လာမှု၏ ခန့်မှန်းချက်အရ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်အထိ အဆိုပါရန်ပုံငွေများမှ ဒေါ်လာ ၁၂၀ ဘီလီယံခန့်ကို ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဘက်သို့ လွှဲပြောင်းအသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤပြောင်းလဲမှုကြောင့် လာမည့်ငါးနှစ်အတွင်း ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ အချိုးအစားသည် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်အထိ မြင့်တက်လာနိုင်သည်။ ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင်မူ ယင်းအချိုးအစားသည် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်ကျော်သာ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် နိုင်ငံခြားဈေးကွက်များသို့ ခွဲဝေသုံးစွဲမည့် ဘဏ္ဍာငွေပမာဏမှာ လျော့နည်းသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍများတွင် အသုံးစရိတ်များကို ဦးစားပေးလာခြင်း
ဘဏ္ဍာငွေဖြည့်ဆည်းရေးဆိုင်ရာ ဖိအားများ ရှိနေသော်လည်း အစီရင်ခံစာ၏ ခန့်မှန်းချက်အရ ပင်လယ်ကွေ့ဒေသရှိ အာရပ်နိုင်ငံများသည် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်အထိ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍများအတွက် ဒေါ်လာ ၃၈၀ ဘီလီယံမှ ၄၀၀ ဘီလီယံအထိ သုံးစွဲသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤလမ်းကြောင်းသည် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးဦးစားပေးမှုများကို လုံခြုံရေးအားကောင်းလာစေရန်နှင့် စီးပွားရေးခံနိုင်ရည်ရှိမှု မြှင့်တင်ရန်ဘက်သို့ ပြောင်းလဲလာခြင်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ လာမည့်ငါးနှစ်အတွင်း အသုံးစရိတ်များအနက် ဒေါ်လာ ၁၅၀ ဘီလီယံခန့်ကို ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍအတွက် ခွဲဝေသုံးစွဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် စွမ်းအင်၊ ရေ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ဆိပ်ကမ်းများနှင့် ဒေတာစင်တာများဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများသည်လည်း အဓိကအသုံးစရိတ်ကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်လာမည်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအနက် အချို့ကို စွမ်းအင်တင်ပို့ရန် အစားထိုးလမ်းကြောင်းများ ဖန်တီးခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ရက်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်းနှင့် ပင်လယ်ကွေ့ဒေသရှိ အာရပ်နိုင်ငံများအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းလာစေရန် အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤအစီအစဉ်များတွင် ရေနံပိုက်လိုင်းများ၊ ဆိပ်ကမ်းများ၊ ကုန်းလမ်းစင်္ကြံများနှင့် မီးရထားလမ်းများ တည်ဆောက်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
အဆိုပါလေ့လာမှုတွင် ဖော်ပြထားသော စီမံကိန်းများအနက် အောက်ပါတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
- ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ၏ အရှေ့မှ အနောက်သို့ ရေနံပို့လွှတ်သည့် ပိုက်လိုင်း။
- အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုရှိ ဖူဂျိုင်ရာ (Fujairah) ဆိပ်ကမ်းမှတစ်ဆင့် စွမ်းအင်တင်ပို့နိုင်ရေး အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်း။
- အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏ အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတွင် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်း။
- အရှည် ၂,၁၁၇ ကီလိုမီတာရှိသော ပင်လယ်ကွေ့ဒေသ အာရပ်နိုင်ငံများ၏ မီးရထားလမ်းကွန်ရက်။
အလီယန့်ဇ်၏ လေ့လာမှုအရ အဆိုပါစီမံကိန်းများနှင့် အစိုးရ၏ အသုံးစရိတ်များသည် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအတွက် ဒေါ်လာ ၁၆၀ ဘီလီယံခန့် တန်ဖိုးရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကို ဖန်တီးပေးမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် အသုံးစရိတ်ဆိုင်ရာ ဦးစားပေးမှုများ ပြောင်းလဲလာခြင်းကြောင့် အချို့သော အကြီးစားဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများအပေါ် ဖိအားများ သက်ရောက်နေကြောင်းလည်း အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံသည် နီယွန် (NEOM) စီမံကိန်းနှင့် ယင်းစီမံကိန်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော လိုင်း (The Line) အပါအဝင် အခြားစီမံကိန်းများ၏ အတိုင်းအတာကို လျှော့ချခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အတွက် ကတိပြုထားသော သို့မဟုတ် စီစဉ်ထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကို ဒေါ်လာ ၃၀၀ ဘီလီယံအထိ ပြန်လည်လျှော့ချပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။
သို့သော်လည်း မဟာဗျူဟာမြောက် အခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းများနှင့် ၂၀၃၄ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကို အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပနိုင်ရန် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံက ပြင်ဆင်နေသည့် စီမံကိန်းများသည် ဆက်လက်၍ ဦးစားပေးအဆင့်တွင် ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment